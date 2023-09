Nick Cannon dit que Mariah Carey l’a soutenu pendant le diagnostic du lupus – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Nick Cannon42 ans, a montré son amour à son ex-femme, Mariah Carey54 ans, tout en rappelant comment elle l’a soutenu lorsqu’il a reçu un diagnostic de lupus en 2012. « Elle était mon rocher », a déclaré Nick dans l’épisode du 21 septembre de Le journal d’un PDG podcast. « Elle a travaillé dur », a ajouté Nick à propos de Mariah. « Pour être honnête, je ne serais probablement pas en vie sans les efforts qu’elle a déployés avec les médecins, avec moi, et sans mon entêtement. »

Nick et Mariah se sont mariés de 2008 à 2016 et ont eu deux enfants ensemble. Pendant cette période, Nick a reçu un diagnostic de lupus, une maladie auto-immune qui provoque une inflammation chronique dans de nombreuses parties du corps. C’est la même maladie que Selena Gomez se bat depuis 2014.

Lors de l’interview de Nick, le Chanteur masqué L’animateur a expliqué à quel point Mariah l’avait aidé au début de sa bataille pour la santé. « Elle était la compagne parfaite, la matriarche parfaite, la mère parfaite, l’épouse parfaite dans ces scénarios », a-t-il déclaré. « Certes, elle est qui elle est et fait face à toutes les pressions liées au fait d’être Mariah Carey. Mais ensuite, être assez aimant pour prendre en charge toutes mes affaires.

Cependant, Nick a reconnu que son diagnostic de lupus « avait probablement eu des conséquences néfastes » sur l’ancien couple, « juste à cause de la personne que j’étais dans ma tête et des difficultés auxquelles je faisais face ». Il a ajouté : « Cela a probablement eu des conséquences néfastes sur notre relation, mais cela nous a définitivement rapprochés. »

Malgré leur séparation, Nick a réitéré à quel point il était reconnaissant pour tout le soutien que Mariah lui avait apporté. « C’est ce que vous faites lorsque vous trouvez un compagnon. Quand vous trouvez quelqu’un avec qui vous êtes marié. Vous faites dur pour eux », a-t-il expliqué. « J’ai l’impression que j’ai travaillé dur pour elle et que je le ferai encore. Je donnerais ma vie pour elle aujourd’hui. C’est juste ce que tu fais. C’est la famille.

Nick a beaucoup parlé de son ex-femme dans des interviews récemment. En mars, Nick a déclaré La salle d’ombre pourquoi il a toujours autant d’amour pour Mariah même s’ils ne sont plus ensemble.

« C’est le fait qu’elle est la personne la plus cool que j’ai jamais rencontrée. Je tire une grande partie de mon caractère délicieux d’elle », a-t-il déclaré. « Elle est toujours heureuse, elle fait toujours pour les autres, peu importe ce qui arrive dans la vie. Quand j’ai vu ça chez elle et à quel point elle était remarquable, je me suis dit… elle n’est pas humaine. C’est un don de Dieu.

Nick et Mariah sont coparents de leurs jumeaux Monroe et marocain, 12 ans. Depuis sa séparation avec le chanteur, Nick a eu dix autres enfants avec cinq autres femmes. Malheureusement, son fils Zen est décédé en 2021 à l’âge de cinq mois d’une tumeur au cerveau.