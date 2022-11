Nick Cannon défend Kyrie Irving contre les critiques antisémites

Kyrie Irving et sa promotion sur les réseaux sociaux d’un film intitulé Hébreux aux nègres : réveillez l’Amérique noire (un film qui est actuellement hébergé en ligne par Amazon Prime) a suscité des arguments et des contre-arguments et beaucoup de drames.

De toutes les voix qui ont jeté deux sous dans cette conversation sur l’antisémitisme et les Israélites noirs, la seule personne dont nous nous serions ironiquement attendus à parler le plus fort est Nick Cannon. Comme vous le savez tous, Nick s’est attiré des ennuis il y a quelques années lorsqu’il a hoché la tête et a convenu avec le professeur Griff lors d’une interview en podcast sur la façon dont les Juifs sont des démons. Quand tout a été dit et fait, Nick avait perdu Wild’n Out, ses concerts d’hébergement et d’autres entreprises commerciales qui étaient probablement en cours. La pression a forcé le magnat des médias à plier le genou et à s’excuser, tout comme Kyrie le fait maintenant.

Voici ce que Nick a dit au PDG de l’Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, lors d’un récent podcast.

En juillet 2020, après une rencontre avec des dirigeants de la communauté juive, Nick a fait ce mea culpa via Twitter :

« Je présente mes excuses les plus profondes et les plus sincères à mes sœurs et frères juifs pour les mots blessants et qui divisent qui sont sortis de ma bouche », a déclaré Cannon dans une série de tweets adressant ses remarques sur un podcast qui a été publié le mois dernier… Je suis engagé à des liens plus profonds, à un apprentissage plus profond et au renforcement du lien entre nos deux cultures aujourd’hui et chaque jour à l’avenir »

Alors, est-ce « Oochie Wally » ou « One Mic » ?