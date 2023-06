Nick Cannon croit que Dieu lui a dit qu’il serait « le père de beaucoup », affirme qu’il a des « visions »

L’artiste Nick Cannon dit que « tout est logique » pourquoi il est père de 12 enfants avec six femmes distinctes.

Admettant qu’il a eu des « manifestations ou même ces visions » de Dieu qui ont indiqué qu’il aurait une couvée abondante, Cannon, 42 ans, pense qu’il a trouvé leur sens, comme il l’a expliqué dans un podcast avec le Dr Laura Berman.

« Vous les obtenez en morceaux ou ils sont fragmentés », a-t-il expliqué à propos des visions peu claires qu’il aurait de la paternité. « Et alors, est-ce que c’est comme la conversation du père Abraham… ‘Tu vas être le père de beaucoup de nations’? » a-t-il interrogé, faisant référence à l’histoire biblique de Dieu promettant à Abraham qu’il le rendrait « extrêmement fructueux », entre autres choses.

« Je n’ai jamais entendu cette clarté, mais j’ai entendu ça comme, ‘Yo, tu vas être le père de beaucoup. Il va y avoir ta grande influence, ta lignée, ta progéniture va faire de grandes choses.’ Comme si j’avais eu ça, et je suis comme ça, « Oh bien… plus on est de fous. » Nous lançons les dés au nom et à ce que vous allez construire. »

Il a eu encore plus de visions impliquant son héritage, a-t-il expliqué.

« J’avais la vision que mon nom serait aussi grand que le nom Rockefeller », a-t-il déclaré, reconnaissant le succès mondial de la célèbre famille ainsi que sa taille robuste.

« Je fais attention même à la façon dont j’en parle parce que je n’aime pas dire, comme, je n’utilise plus le terme » héritage « . « Lignée » avec laquelle je suis à l’aise « , a-t-il ajouté.

« L’héritage concerne ce que vous faites, pas ce que vous produisez. J’espère que mes enfants auront leur propre héritage ; qu’avez-vous signifié pour le monde ? Si mon héritage était d’avoir des enfants, ce n’est pas impressionnant. Je veux que mon héritage soit quelqu’un qui l’a fait pour d’autres, quelqu’un qui a construit des hôpitaux et des établissements d’enseignement, a laissé de la littérature et du contenu là où vous dites: « Wow, c’était un penseur. C’était un acteur. Il se souciait des gens. » C’est votre héritage », a-t-il déclaré.

« Maintenant, ma lignée », a-t-il précisé. « C’est ma progéniture. »

Cannon est prêt à discuter de l’irrégularité d’avoir huit enfants de moins de trois ans, ce qui, selon lui, n’était pas prévu. Beaucoup de femmes avec lesquelles il a été impliqué ont été sous contrôle des naissances ou n’ont pas prévu d’enfants lorsqu’elles ont conçu avec le musicien.

« Je prête ce genre de choses à Dieu », dit-il à propos de ses partenaires tombant enceintes. « Comme, ce sont des miracles. »

Cependant, il hésite à dire que tout est entre les mains de Dieu.

« J’ai eu des ennuis à ce sujet aussi, avant », a-t-il dit, reconnaissant les commentaires précédents à ce sujet. « Parce que les gens me demandaient si j’avais fini ? Et je disais toujours : « Seul Dieu peut me faire savoir quand j’ai terminé. » Parce que même si j’étais ouvert à tous les enfants que j’avais, je ne peux pas dire que la majorité d’entre eux étaient planifiés… Si vous m’aviez dit en 2012, alors que j’étais encore marié, je venais de recevoir un diagnostic de lupus, que 10 ans à partir de maintenant… que j’aurais 12 enfants, je serais comme, ‘f— hors d’ici!' »

Cannon a accueilli son 12e enfant en décembre, une fille nommée Halo Marie, avec Alyssa Scott. Le couple est également parent d’un fils Zen, décédé en 2021 à l’âge de cinq mois.

Il partage deux enfants aînés avec Mariah Carey, les jumeaux Moroccan et Monroe. Il en a trois avec Brittany Bell : Golden Sagon, Powerful Queen et Rise Messiah.

Abby de la Rosa a trois enfants avec Cannon, Zion Mixolydian, Zillion Heir et Beautiful Zeppelin.

Brie Tiesi et LaNisha Cole ont chacune un enfant avec lui, Legendary Love et Onyx Ice, respectueusement.

« Mes enfants sont ma priorité », a expliqué Cannon à propos de sa meute.

« Je me bats avec l’idée d’essayer d’être partout à la fois », dit-il, même si « je suis assez satisfait du ratio dans lequel je peux être efficace dans la vie de mes enfants », a-t-il noté.