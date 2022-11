Nick Cannon célèbre la naissance du magnifique canon Zeppelin

C’est donner au Père Abraham !

Félicitations au papa omniprésent Nick Cannon qui célèbre la naissance de son 11e enfant tout en se préparant à accueillir son 12e.

Samedi, Cannon a partagé qu’il avait accueilli une petite fille, Beau canon Zeppelin, avec Abby De La Rosa. Il a également félicité la DJ pour sa résilience et sa force tout en notant que Beautiful a déjà les surnoms ; “BZC” et “Bizzy B.”

11/11/2022 UNE BELLE JOURNÉE pour que “BEAUTIFUL ZEPPELIN CANNON” arrive ! Maman @hiabbydelarosa, tu rends tout si facile et sans effort, mais je suis toujours redevable à ton travail inlassable de dévouement constant, d’efforts diligents et d’amour désintéressé que tu donnes à nos enfants et à moi-même.

Beautiful a le privilège d’avoir une mère aussi aimante et encline à la spiritualité. Votre résilience et votre force ne passent pas inaperçues. Te voir sourire à travers la folie du monde et ma folie constante est tellement impressionnant. Pas un jour ne passe sans que je ne sois rempli de gratitude pour tous vos soins, vos paroles d’affirmation, votre gentillesse et votre inspiration.

Merci!! Si je ne le dis pas assez ! Vous êtes la définition de la fermeté et de la vertu et il est de mon devoir de vous faire sentir, ainsi que nos enfants, valorisés et protégés chaque jour ! MAGNIFIQUE ZEPPELIN alias BZC alias BIZZY B ! Préparez-vous car le monde vous appartient ! Papa t’aime !!