Nick Cannon câline les jumeaux Monroe et Moroccan à la sucrerie de New York – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Nick Canon42 ans, s’est bien amusé avec ses jumeaux de 12 ans Monroe et marocain, lors de l’inauguration de Sugar Factory à New York, NY vendredi. L’acteur a posé pour d’adorables photos avec sa fille aînée et son fils, qu’il partage avec son ex Mariah Careytout en co-organisant l’événement avec le chanteur dominicain Natti Natacha. Il s’est également rendu sur Instagram pour partager une vidéo du moment amusant, qu’il a écrit était « éclairé ».

Nick portait une chemise boutonnée à carreaux rouges et blancs, un jean et des bottes beiges pendant la sortie. Il a également porté une casquette de baseball rouge. Monroe portait un t-shirt graphique noir avec un papillon rose dessus et Moroccan portait une veste noire sur un t-shirt graphique noir et jaune et avait ajouté des écouteurs autour du cou.

Natti avait également l’air élégante dans sa propre tenue noire sexy. Il comprenait un body noir sous une longue robe en maille. Elle avait une partie de ses cheveux noirs et violets détachés et d’autres relevés, et accessoirisée avec des bijoux en argent, y compris des créoles et un collier. Elle a complété le look avec un maquillage flatteur.

Le dernier événement de Nick avec Monroe et Moroccan survient après qu’il a admis qu’il n’avait peut-être pas fini d’avoir des enfants. La personnalité de la télévision a accueilli un total de 12 enfants avec diverses femmes au fil des ans et a souvent exprimé la joie qu’il a d’être père.

« J’ai aussi eu des ennuis à ce sujet auparavant parce que les gens me demanderont si j’ai terminé », a-t-il déclaré lors d’une apparition en podcast en juin sur Le langage de l’amour avec le Dr Laura Berman via Personnes. « Et je disais toujours, ‘Seul Dieu peut me dire si j’ai fini.’ Parce que même si j’étais ouvert à tous les enfants que j’avais, je ne peux pas dire que la majorité d’entre eux étaient planifiés. . . .Si vous m’auriez dit en 2012 quand j’étais encore marié, je viens de recevoir un diagnostic de lupus dans 10 ans. . . que j’aurais 12 enfants, je serais comme, ‘f *** hors d’ici!’ »

En plus de Monroe et Moroccan, Nick est le papa de Doré6, Reine puissante2 et Augmenter1, avec qui il partage Cloche de Bretagnejumeaux de deux ans Sion et Zillion et neuf mois Beauavec qui il partage Abby De La Rosa, Amour légendaire1, avec qui il partage Bre Tiesisept mois Halo Marieavec qui il partage Alyssa Scottet neuf mois Cole de glace Onyxavec qui il partage LaNisha Cole. Lui et Alyssa sont également les parents de feu Zendécédé tragiquement d’un cancer à l’âge de cinq mois en décembre 2021.

