Nick Cannon, bientôt père de 12 enfants, parle d’une facture annuelle de plusieurs millions de pensions alimentaires pour enfants

Au milieu des nouvelles que la couvée de Nick Cannon continue de s’étendre, avec l’animateur de télévision annonçant qu’Alyssa Scott est enceinte de son futur 12e enfant, le père de 42 ans parle de la lourde facture de pension alimentaire qu’il paie sur un base annuelle.

Un rapport de The Sun a affirmé que Cannon « payait presque 3 millions de dollars par an en pension alimentaire pour enfants », mais le musicien et acteur a déclaré à The Neighborhood Talk que le nombre réel était beaucoup plus élevé.

“Je dépense définitivement beaucoup plus que cela pour mes enfants chaque année”, a-t-il déclaré.

Il a également partagé : “Je n’ai pas l’intention de devoir participer au système gouvernemental de l’enfant.”

NICK CANNON ACCUEILLE LE BÉBÉ NUMÉRO 10 : « UNE AUTRE BÉNÉDICTION »

Samedi, Cannon a annoncé la naissance de son onzième enfant, une fille, Zeppelin Cannon, avec Abbey De La Rosa. Il a écrit en partie sur Instagram à De La Rosa et à sa nouvelle petite fille : “Vous êtes la définition de la fermeté et de la vertu et il est de mon devoir de faire en sorte que vous et nos enfants vous sentiez valorisés et protégés chaque jour ! BEAUTIFUL ZEPPELIN alias BZC alias BIZZY B ! Prépare-toi car le monde est à toi ! Papa t’aime !”

Le couple est déjà parents de Zion et Zillion, 17 mois.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cannon partage également les jumeaux Monroe et Morrocan, 11 ans, avec son ex-femme Mariah Carey.

Scott, qui est la mère d’elle et du défunt fils de Cannon, Zen, a annoncé sa grossesse avec l’animateur de “Masked Singer” le 3 novembre.

Cannon a trois enfants avec Brittany Bell, Golden, 5 ans, Powerful, 18 mois et Rise, 1 mois.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a accueilli son premier enfant, Onyx, 2 mois, avec Lanisha Cole en septembre, et Legendary Love, 4 mois, avec Brie Tiesi.