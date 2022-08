Nick Cannon attend le bébé numéro 10 avec Brittany Bell

Un père extrêmement fertile a son DIXIÈME enfant en route.

Nick Cannon et Brittany Bell ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant, le dixième de Cannon. Le duo a fait l’annonce via Instagram où Cannon a partagé une vidéo de tournage de maternité qui laissait entendre que leur enfant était un petit garçon.

“Le temps s’est arrêté et cela s’est produit…”, a écrit Cannon. “#Sunshine #SonRISE.”



La vidéo comprenait également les deux s’embrassant tendrement aux côtés de leurs deux autres enfants; Golden “Sagon” Cannon et Puissant Queen Cannon de 19 mois.

La nouvelle de la grossesse a été annoncée pour la première fois mercredi après que des photos ont fait surface de Cannon et Bell visitant Guam avec leurs enfants tandis que Bell, une ancienne Miss Univers Guam, arborait une bosse de bébé en plein essor. Sur une photo, elle a également bercé son ventre nu tout en souriant à la caméra.

Nick Cannon a 9 autres enfants, il pourrait en attendre plus

Comme indiqué précédemment, Cannon a récemment accueilli le bébé numéro 8 avec le mannequin Bre Tiesi en juillet.

Cannon partage également les jumeaux de 11 ans Monroe et Moroccan avec l’ex Mariah Carey. Il a également des jumeaux de près d’un an, Zion Mixolydian et Zillion Heir avec Abby De La Rosa. De La Rosa est actuellement enceinte du 9e enfant de Cannon. Son fils Zen, qu’il partage avec Alyssa Scott, est décédé en décembre 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau.

En juin, Cannon a répondu aux rumeurs selon lesquelles il aurait “trois autres bébés” en route.

« Quand tu dis ‘en route’, à quel compte es-tu ? La cigogne est en route, oui », a déclaré Cannon Podcast “Lip Service” d’Angela Yee. “Si vous pensiez que les chiffres que j’avais mis en place en 2021 étaient importants, attendez jusqu’en 2022… si vous pensiez que les chiffres étaient importants l’année dernière…”

Deux de moins. Encore un à faire ?

Que pensez-vous du fait que Nick Cannon devienne père de 10 enfants ???