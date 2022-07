Nick Cannon admet qu’il se remettrait avec Mariah Carey s’il le pouvait – Hollywood Life

Nick Canon41 ans, a admis qu’il aura toujours un amour particulier pour son ex-femme Mariah Carey, 53 ans, dans une nouvelle interview. Le rappeur, qui partage des jumeaux de 11 ans marocain et Monroe avec le chanteur, a déclaré que ce qu’ils avaient était “un conte de fées” et qu’il reviendrait à la relation sans hésitation si c’était comme avant. “C’était littéralement comme un conte de fées avec Mariah, donc je préférerais que ce soit comme ça et j’apprécie ce fantasme parce que si j’essayais de revenir en arrière et que ce n’était pas la même chose, je me dirais: ‘Merde, j’ai foiré vers le haut », a-t-il déclaré sur Le podcast Hottee Talk Show. “Mais, si j’en avais l’occasion, si ça pouvait être comme ça, je suis là.”

Nick et Mariah se sont mariés de 2008 à 2016 et c’est toujours le seul mariage de Nick qu’il ait jamais eu. “Je suppose que parce que je suis un vrai romantique, je suis un vrai croyant en l’amour et je permets aux capsules d’amour d’être là où elles se trouvent”, a-t-il poursuivi en parlant de Mariah sur le podcast. «Je ne suis pas un mec de la chronologie. Je n’aurai jamais un amour comme je l’ai fait avec Mariah.

Le père de sept enfants a également déclaré que bien qu’il “respecte vraiment” le petit ami actuel de Mariah, Bryan Tanaka, le crooner “Always Be My Baby” sera toujours son “amour fantastique” quoi qu’il arrive. “Le mec est incroyable avec mes enfants et nous avons des réunions de famille et des choses ensemble, donc je le respecte vraiment”, a-t-il déclaré à propos de Bryan. « Mais allez, c’est mon amour imaginaire. C’est quelqu’un que j’aimerai toujours. »

Il a conclu sa conversation sur Mariah en citant sa chanson. “[She’ll] sois toujours mon bébé!” s’exclama-t-il en faisant l’hôte du podcast Tee rire. Nick et Mariah ont divorcé en 2015, un an après avoir annoncé leur séparation, mais ils ont continué à coparentalité leurs enfants, et tout semble amical entre eux, selon Nick.

Il y a quelques semaines à peine, une source nous a dit que les sentiments de Mariah envers Nick, surtout maintenant qu’il a confirmé qu’il allait bientôt accueillir son huitième enfant, étaient restés secrets. “Mariah a été très discrète en ce qui concerne ses sentiments sur la vie amoureuse de Nick parce qu’elle ne veut même pas y aller. Nick peut faire ce que Nick veut faire et tant qu’il est toujours là pour Monroe et Moroccan (que l’on peut voir avec lui sur la photo ci-dessus), Mariah continuera à garder son opinion sur sa vie personnelle pour elle-même”, a déclaré la source. Raconté HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT, ajoutant que Mariah a quitté leur séparation “il y a longtemps”.