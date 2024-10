Nick Cannon admet qu’il a fait la fête avec Diddy lorsqu’il était adolescent

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Nick Cannon est la dernière célébrité à s’ouvrir sur sa participation aux soirées de Sean « Diddy » Combs.

« J’y suis même allé quand j’étais enfant… 16-17 ans [years old] », a-t-il déclaré dans l’émission de radio « The Breakfast Club ».

« Je vis ma vérité. Je me souviens d’être resté dehors… en train d’essayer de participer à une soirée Puff ici à New York », a ajouté Cannon, 44 ans.

Bien que Cannon ait seulement avoué avoir dansé innocemment lors des fêtes, il a noté que les événements de Diddy auxquels il avait assisté n’étaient pas les « freak offs » prétendument lancés par le rappeur, qui a plaidé non coupable le mois dernier, des accusations fédérales de trafic sexuel, de complot de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

L’animateur de « The Masked Singer » a décrit à quel point il était difficile d’accéder à l’une des soirées de Diddy et l’a comparé au clip vidéo « One More Chance » de Notorious BIG, qui était un artiste de Bad Boy.

Au début de Notorious BIG’s clip vidéoune longue file d’attente attend devant une fête bondée.

« À quoi ressemblait la vidéo ‘One More Chance’… c’était vrai ici. Des gens debout à la porte. … Les soirées Bad Boy étaient officielles à la fin des années 90 », a-t-il ajouté.

« Tout le monde a peur de parler… parce qu’ils ont quelque chose à cacher. … Je n’ai rien à cacher. … J’étais là-dedans, tremblant, à faire tout ça. Mais ce n’était pas – allez maintenant. «

Les représentants de Cannon n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Les commentaires de l’ancien de « All That » interviennent après que le magnat de la musique a été arrêté et accusé de crimes sexuels.

Diddy a été arrêté le 16 septembre et accusé le lendemain de complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution. Le rappeur a plaidé non coupable quelques heures après la révélation d’un acte d’accusation détaillant ses crimes sexuels présumés.

Les autorités affirment que Diddy dirigeait une entreprise criminelle par le biais de ses entreprises, notamment Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises et Combs Global, entre autres. Il a utilisé « des armes à feu, des menaces de violence, la coercition et des abus verbaux, émotionnels, physiques et sexuels » pour assouvir ses désirs sexuels, selon l’acte d’accusation non scellé obtenu par Fox News Digital.

Diddy et ses employés « intimidaient, menaçaient et attiraient les victimes féminines dans l’orbite de Combs, souvent sous prétexte d’une relation amoureuse. Combs aurait ensuite utilisé la force, les menaces de force et la coercition pour amener les victimes à se livrer à des actes sexuels prolongés avec des hommes. les travailleuses du sexe, que Combs qualifiait, entre autres, de « freak offs ». Combs fournissait souvent des liquides intraveineux à ses victimes après des « freak offs » pour les aider à se remettre de l’effort physique et de la consommation de drogues, selon l’acte d’accusation.

Lors d’une audience devant le tribunal jeudi, le juge Arun Subramanian a fixé le procès de Diddy au 5 mai. L’accusation s’attend à ce que le dossier du gouvernement prenne trois semaines, tandis que l’équipe juridique de Diddy a estimé qu’il lui faudrait une semaine pour plaider la défense du rappeur.

Le bureau du procureur américain a également noté que l’enquête était en cours et a souligné la possibilité d’un acte d’accusation annulant, ce qui pourrait prolonger le procès.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.