Nick Cannon a accueilli son neuvième enfant, une petite fille nommée Onyx Ice Cole Cannon. C’est son premier enfant avec le mannequin LaNisha Cole.

Jeudi matin, l’acteur s’est rendu sur son Instagram pour révéler la nouvelle passionnante à ses fans, partageant une photo en noir et blanc de lui et Cole à l’hôpital avec leur nouveau paquet de joie.

“Encore une fois aujourd’hui, je suis en admiration devant le féminin divin ! Dieu m’a donné, ainsi qu’à @MissLanishaCole, le privilège d’accueillir un ange ici sur terre”, a écrit Cannon en légende de la photo. “Je jure de protéger, de fournir, de guider et d’aimer cet enfant au mieux de mes capacités. En ce moment de célébration et de jubilé, je souhaite couper toutes les basses fréquences vibratoires et ne me réjouir qu’avec la plus haute classe de civilisation qui est vraiment alignée avec notre but ici dans cette dimension. Nous apprenons tous tellement de ces anges que nous appelons des enfants.

L’animateur de “Masked Singer” et l’ancien mannequin de “Price Is Right” ont accueilli leur petite fille mercredi.

NICK CANNON INDIQUE QU’IL ATTEND PLUS DE BÉBÉS CETTE ANNÉE : “SI VOUS PENSEZ QUE C’ÉTAIT BEAUCOUP D’ENFANTS L’ANNÉE DERNIÈRE…”

“Et je promets d’aimer cette petite fille de tout mon cœur, peu importe ce que quelqu’un dit… J’ai renoncé à essayer de me définir pour le monde ou la société, mais à la place, je fais le travail pour guérir et grandir dans l’Être infini Dieu m’a ordonné d’être”, a poursuivi Cannon. “J’espère que je pourrai enseigner la même chose à Onyx, à ne pas laisser les autres la honter ou la ridiculiser avec leurs opinions extérieures, car lorsqu’ils le font, ils ne font que projeter leurs propres expériences difficiles, leur douleur et leur programmation sociale sur sa beauté sans tache.”

Bien qu’il s’agisse du premier enfant de Cole, Cannon a maintenant neuf enfants, et un autre est en route.

Cannon partage les jumeaux Monroe et Moroccan avec son ex-femme Mariah Carey, ainsi que son fils Golden Sagon, 5 ans, et sa fille Powerful Queen, 19 mois avec le mannequin Brittany Bell – qui attend actuellement leur troisième enfant ensemble.

Il est également le père de fils jumeaux Zion et Zillion avec Abby De La Rosa, une ancienne personnalité de la radio. Elle attend son troisième bébé cet automne.

Récemment, Cannon a accueilli le petit garçon Legendary Love avec le mannequin Bre Tiesi. Il est également le père d’un enfant avec Alyssa Scott – son fils Zen, décédé à 5 mois en décembre 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau.