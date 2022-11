Nick Cannon accueille son 11e enfant, le troisième bébé de l’acteur avec Abby De La Rosa

L’animateur de télévision populaire, acteur, rappeur et comédien Nick Cannon a accueilli son onzième enfant le vendredi 11 novembre. Un an après que Nick et Abby De La Rosa aient eu la chance d’avoir des fils jumeaux nommés Zillion et Zion en juin de l’année dernière, elle a donné naissance à leur troisième bébé, une fille qu’ils ont nommée Beautiful Zeppelin Cannon.

Nick est allé sur Instagram et a partagé une photo avec Abby et leur enfant de l’hôpital alors qu’il écrivait une note réconfortante. “11/11/2022 UNE BELLE JOURNÉE pour l’arrivée du “BEAU ZEPPELIN CANNON” ! Maman @hiabbydelarosa, je t’aime ! Tu rends TOUT si facile et sans effort, mais je suis éternellement redevable à ton travail inlassable de dévouement constant, d’efforts diligents et l’amour désintéressé que tu donnes à nos enfants et à moi-même”, a-t-il écrit.

L’acteur de Drumline a poursuivi : “Beautiful a le privilège d’avoir une mère aussi aimante et encline à la spiritualité. Votre résilience et votre force ne passent pas inaperçues. Vous voir sourire à travers la folie du monde et ma folie constante est si impressionnant. Pas un jour ne passe sans ça Je ne suis pas rempli de gratitude pour tous vos soins, vos paroles d’affirmation, de gentillesse et d’inspiration. Merci !!”.

“Si je ne le dis pas assez ! Vous êtes la définition de la constance et de la vertu et il est de mon devoir de faire en sorte que vous et nos enfants vous sentiez valorisés et protégés chaque jour ! BELLE ZEPPELIN alias BZC alias BIZZY B ! Préparez-vous car le le monde est à toi ! Papa t’aime !”, a conclu Nick.





Pendant ce temps, le douzième enfant de Nick, son deuxième avec Alyssa Scott, doit naître en décembre. Alyssa a donné naissance à Zen, leur premier enfant avec Nick en juin de l’année dernière, mais le petit a perdu sa bataille contre le cancer du cerveau cinq mois plus tard.

Nick a sept autres enfants avec quatre autres femmes, dont ses jumeaux de 11 ans : un fils nommé Moroccan et une fille nommée Monroe, qu’il a avec Mariah Carey. Avec Bre Tiesi, il a un enfant, un fils de quatre mois nommé Legendary Love Cannon.

Lui et Brittany Bell sont parents de trois enfants: un fils d’un mois, Rise Messiah, un fils de cinq ans, Golden Sagon, et une fille d’un an, Powerful Queen. Avec Lanisha Cole, Nick est le père d’une fille d’un mois nommée Onyx Ice Cole Cannon.