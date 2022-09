Nick Cannon vient d’ajouter deux autres personnes à sa famille grandissante, accueillant son premier enfant avec le mannequin LaNisha Cole.

Le mercredi 14 septembre, Cannon est devenu père de neuf enfants, accueillant une petite fille nommée Onyx Ice Cole Cannon avec l’ancien Le prix est correct modèle LaNisha Cole. Il s’est rendu sur Instagram pour annoncer la nouvelle, en publiant une photo de lui tenant son plus jeune enfant aux côtés de Cole après l’accouchement.

Nick s’est même adressé à tous ses détracteurs dans sa longue légende, faisant allusion à quiconque a quelque chose à dire sur le fait qu’il a encore un autre enfant avec une autre femme.

«Comme nous le savons tous, je ne suis pas facilement déclenché et j’ai la peau assez dure et j’ai toujours été un livre ouvert, mais tout le monde dans ma famille n’a pas le même niveau de force, a-t-il écrit. “Alors je prie et je demande aux autres de bien vouloir projeter toutes les critiques et le cynisme vers MOI et non vers les mères aimantes et précieuses de mes enfants. @MissLanishaCole est l’une des âmes les plus innocentes, paisibles et non conflictuelles que j’ai jamais vues, et ne mérite que de se délecter de ce moment de joie béate de la maternité. S’il vous plaît, donnez-lui ça.