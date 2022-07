Nick Cannon accueille le bébé n ° 8 avec Bre Tiesi

Nick Cannon est officiellement père de huit enfants.

La Wild ‘N Out Le créateur a accueilli son dernier enfant avec Bre Tiesi le 28 juin, ce que le mannequin a annoncé sur Instagram cette semaine. Dans son message, qui arrive presque un mois plus tard, elle révèle que le couple a accueilli un petit garçon, Legendary, qui pesait 8 livres et 10 onces à la naissance.

“Je l’ai fait. Un accouchement à domicile entièrement naturel et sans médicament », a écrit Tiesi sur Instagram le 25 juillet. «Ce fut l’expérience la plus humiliante / de dépassement des limites, mais aussi d’éveil et d’autonomisation. Je ne remercierai jamais assez mon équipe d’avoir livré mon fils en toute sécurité. Elle a poursuivi en ajoutant que l’expérience “m’a changée pour toujours… Je n’arrive pas à croire qu’il soit là”. “Je n’aurais pas pu rêver d’un partenaire plus incroyable et plus solidaire”, a déclaré Bre à propos de Nick. “Papa a montré le f pour nous .. Je n’aurais pas pu le faire sans toi.”

Lors d’une vidéo de naissance publiée par Bre cette semaine, elle a également révélé que Legendary avait besoin d’une “assistance respiratoire” après sa naissance. Selon le modèle, leur bébé est né avec une “longue couronne” qui a été causée par une main nucale, ou une main près de son oreille, lui faisant avoir besoin d’un peu d’aide pour respirer.

“J’ai remarqué qu’il ne pleurait pas”, a déclaré le mannequin, ajoutant que leur sage-femme avait utilisé un tube à air sur le nouveau-né. Quand il a finalement commencé à pleurer, elle a dit que c’était “le meilleur son que j’aie jamais entendu”.

Nick a confirmé qu’il attendait un autre enfant avec Tiesi en janvier après que des photos aient fait surface de Bre célébrant lors d’une baby shower à Malibu. A l’époque, le Chanteur masqué l’hôte a admis être au courant de la grossesse, mais dit qu’il ne savait pas quand partager la nouvelle car il pleurait toujours la perte de son fils avec Alyssa Scott, Zen.

Maintenant, le dernier ajout au clan de Cannon est né. L’animateur de talk-show est déjà père de jumeaux de 11 ans, Moroccan et Monroe, qu’il partage avec son ex-femme Mariah Carey, Golden « Sagon », 5 ans, et Powerful Queen, 19 mois, avec Brittany Bell ; et les jumeaux de 13 mois Zion Mixolydian et Zillion Heir, avec Abby De La Rosa.