Nick Cannon est à nouveau papa.

Le 40 ans Chanteur masqué l’hôte a accueilli son deuxième enfant avec son partenaire Bretagne Bell et sa quatrième au classement général, une petite fille. Brittany, 33 ans, a annoncé la nouvelle d’elle Instagram page le jour de Noël et a révélé le nom du nouveau-né.

« Le meilleur cadeau qui nous ait jamais surpris … UNE FILLE !!!!! » elle a écrit. « Puissant canon de la reine est venu cette semaine le moment idéal pour Noël. Tellement plus à partager. Tout ce que je peux dire, c’est que Nick a été mon rocher à travers la naissance d’eau naturelle la plus intense et la plus puissante. Ce n’était rien mais PUISSANT Joyeux Noël !!!! MERCI DIEU. »

Brittany a inclus un selfie d’elle-même tenant sa fille nouveau-née et debout à côté de Nick, habillé en père Noël, et de leur fils de 3 ans, Canon d’or. Elle a également partagé une photo d’elle et Nick tenant leur fille, et deux photos de Nick la berçant seul.

Nick, 40 ans, partage également des jumeaux de 9 ans marocain et Monroe, avec ex-femme Mariah Carey.