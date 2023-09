Nick Bosa et Fred Warner des 49ers font l’éloge des extensions pour Shanahan et Lynch

SANTA CLARA — Nick Bosa n’est pas le seul à avoir accepté une prolongation et une augmentation de salaire avant la saison des 49ers. Il en a été de même pour l’entraîneur Kyle Shanahan et le directeur général John Lynch, avec l’approbation de Bosa.

«J’apprécie de faire partie d’une organisation stable», a déclaré Bosa mercredi. « J’ai vu d’autres équipes avec des amis, mon frère (Joey, des Chargers de Los Angeles), des gens qui n’avaient pas vraiment un environnement de travail stable, et j’ai de la chance d’avoir ça. »

Bosa, trois semaines après avoir signé le contrat le plus riche de la NFL pour un non-quart-arrière, a salué la cohésion de Shanahan et Lynch, ainsi que leurs compétences en communication directe.

« Il y a beaucoup d’ombre dans la NFL », a déclaré Bosa. « Les gens traitent différents échelons de joueurs différemment tout au long de la construction (des autres équipes), et cela semble assez cohérent avec (Shanahan), que vous soyez l’équipe d’entraînement ou l’un des partants. »

« Les gens parlent beaucoup de sa réalité, de son authenticité en tant que gars et en tant qu’entraîneur », a déclaré le secondeur Fred Warner à propos de Shanahan. « Les joueurs, ils s’identifient à ça. C’est pourquoi il est capable de rallier les troupes chaque semaine. Je pense qu’il est le meilleur.

Les propriétaires de l’équipe le pensent également, après avoir embauché Shanahan et Lynch pour la première fois dans leurs fonctions en 2017. Il n’y a eu aucun commentaire officiel du PDG Jed York sur ce qui a seulement été annoncé comme des extensions « pluriannuelles ».

Lynch a refusé de préciser la durée de leurs contrats respectifs, et l’équipe n’a pas fourni plus de détails, mais on peut supposer que des augmentations de salaire étaient impliquées. Lorsqu’ils ont signé leurs précédentes extensions en 2020, celle de Shanahan devait durer jusqu’en 2025, celle de Lynch jusqu’en 2024.

Shanahan a noté que ce serait « très cool » de devenir l’entraîneur le plus ancien de l’histoire des 49ers, ce qui est actuellement une norme de 10 ans fixée par Bill Walsh alors qu’il remportait leurs trois premiers titres du Super Bowl de 1979 à 1988.

L’avenir immédiat de Shanahan consiste à mener les 49ers (3-0) au match à domicile de dimanche contre les Cardinals de l’Arizona (1-2). Shanahan a confirmé que les prolongations avaient été convenues avant le début de la saison, comme l’a rapporté vendredi cet organisme de presse.

« Le faire avant le début de la saison signifiait beaucoup pour moi », a déclaré Shanahan, 42 ans. « Cela vous a montré que les gens avec qui nous étions, que nous croyons les uns dans les autres, juste par ce qui pourrait arriver, que nous soyons 0-3 ou 3-0. »

La relation Shanahan-Lynch a porté ses fruits non seulement en créant une équipe en lice pour le championnat, ce qu’ils ont fait via les succès (et les échecs) du repêchage, via l’argent bien dépensé en agence libre et via quelques vols sur le marché commercial ( voir : Trent Williams, Christian McCaffrey, Jimmy Garoppolo, Emmanuel Sanders).

L’impact de Shanahan va au-delà de son ingéniosité offensive en tant que joueur d’un système basé sur le mouvement et créant de l’espace, mètres après la capture. « Il a un esprit offensif, mais il sait que c’est sur la ligne défensive et sur les sept premiers (défenseurs) que l’on gagne des matchs, donc j’aime ça », a ajouté Bosa.

Le gardien de sécurité Tashaun Gipson a déclaré : « Aussi fou que cela puisse paraître, ce mec est obsédé par le football. Sa démarche, quand il parle, c’est sa vie.

Trois des anciens coordinateurs de Shanahan sont devenus entraîneurs de la NFL : Robert Saleh (Jets), Mike McDaniel (Dolphins) et DeMeco Ryans (Texans).

Le père de Shanahan, Mike, a passé 14 ans comme entraîneur des Denver Broncos (1995-2008) et a remporté deux Super Bowls avec eux, après avoir été coordinateur offensif des 49ers dans leur équipe de 1994 qui a également remporté le trophée Lombardi, avec son fils, Kyle, comme un ballboy et un adolescent de Saratoga High.

« Entraîneur n’importe où pendant longtemps, je sais ce que cela signifie, et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir cette opportunité, et surtout que ma famille soit quelque part pendant si longtemps, ce qui est cool », a déclaré le jeune Shanahan, dont le précédent plus long les arrêts d’entraîneur ont duré quatre ans avec Houston (2006-09) et Washington (2010-13).

Depuis que Shanahan a été convaincu par York de rejoindre les 49ers et après avoir choisi Lynch comme directeur général, ils ont surmonté un début de saison initial de 0-8 et ont atteint trois matchs de championnat NFC au cours des quatre dernières années, avec leur L’équipe 2019 tombe au Super Bowl.

« Parfois, lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui semble très difficile à gagner les deux premières années, vous êtes nerveux, car vous savez à quel point la pression monte lorsque vous perdez, peu importe ce que disent les gens. Il devient difficile de s’en tenir au plan », a déclaré Shanahan. «C’est ce qui a rendu la première rencontre avec Jed si excitante et l’engagement qu’il nous a donné et ce qu’il a dit. C’est ce qui nous a poussé à prendre les bonnes décisions au cours des deux premières années et à contribuer à le construire de la bonne manière.

Le pari lors du repêchage 2021 pour sélectionner Trey Lance n°3 au classement général n’a pas fonctionné, mais la confiance des propriétaires n’a jamais faibli dans la dynamique Shanahan-Lynch, bien que la découverte du quart-arrière Brock Purdy la saison dernière ait sûrement contribué à apaiser toutes les craintes.

« C’est ce qui nous a poussés à venir ici, à être patients et à bien faire les choses. Il n’a pas changé depuis », a déclaré Shanahan à propos de York. «J’aime être dans un bâtiment dans lequel vous vous faites confiance.»

SANTÉ DU RÉCEPTEUR LARGE

Le receveur Deebo Samuel ne s’est pas entraîné car il est également aux prises avec un problème au genou, en plus de la blessure aux côtes de jeudi soir. Le receveur large Jauan Jennings était également absent, qui a couru sur le côté en raison d’une blessure au tibia. Brandon Aiyuk était limité à l’entraînement et portait un maillot sans contact en raison de sa blessure à l’épaule de la semaine 2.

AUTRES NOTES DE PRATIQUE

Le secondeur Dre Greenlaw (cheville) a couru sur le côté mais ne s’est pas entraîné, comme ce fut le cas lundi. Le plaqueur gauche Trent Williams s’est reposé, comme cela a été sa routine du mercredi ces dernières années.

Débuts à l’entraînement après avoir été recruté dans l’équipe d’entraînement : l’ancien ailier rapproché de Cal Jake Tonges, la sécurité Tre Norwood et le demi de coin Kendall Sheffield. Le porteur de ballon Jeremy McNichols a été libéré un jour après avoir été re-signé.

LES CARDINAUX SUR LE RADAR

Gipson faisait partie de ceux qui étaient surpris que les Cardinals aient remporté leur premier match dimanche en battant les Cowboys de Dallas, auparavant invaincus. « Quand vous regardez la cassette, c’était l’équipe la plus physique, et cela se traduit généralement par une victoire », a déclaré Gipson. «… L’équipe la plus dangereuse est celle qui n’a rien à perdre. Ils jouent sans peur et avec confiance.

DESCENDEZ LES IRLANDAIS

Bosa se sent frais après le week-end, dont il a apprécié en partie de regarder son alma mater, Ohio State, gagner à Notre-Dame. «C’était amusant à regarder. C’était un très bon match, une bataille défensive », a déclaré Bosa. « Je pense que j’étais plus heureux de voir Notre-Dame perdre que l’Ohio State gagner. »

LES RETOMBÉES DE TAYLOR SWIFT

Quelques jours après que Taylor Swift se soit présentée au match des Chiefs de Kansas City pour encourager et partir avec Travis Kelce, on a demandé à certains joueurs des 49ers lequel de leurs coéquipiers pourrait sortir avec une pop star. La meilleure réponse : « Tout le monde a déjà de gentilles dames à la maison », a déclaré le joueur de ligne défensive Kerry Hyder Jr..