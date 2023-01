Nick Bosa, avant des Niners préparé pour le slugfest avec Jason Kelce, Eagles O-line

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

Après la victoire de son équipe en séries éliminatoires de la division NFC contre les Cowboys de Dallas, le secondeur des 49ers de San Francisco, Fred Warner, a rapidement tourné son attention vers les Eagles de Philadelphie et le mastodonte qu’ils ont établi du côté offensif du football.

Warner comprend que la défense la mieux classée de San Francisco devra faire face à l’une de ses tâches les plus difficiles à ce jour en ralentissant l’attaque à indice d’octane élevé de Philadelphie – dirigée par un candidat MVP dans le quart Jalen Hurts et peut-être la meilleure ligne offensive du jeu ancrée par le centre All-Pro Jason Kelce – lorsque les Eagles (15-3) accueillent les 49ers (15-4) lors du match de championnat NFC dimanche (15 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Les 49ers font leur 18e apparition dans un match de championnat de conférence, le plus de toutes les équipes de l’ère du Super Bowl, tandis que Philadelphie fait sa septième apparition dans un match pour le titre NFC depuis 2000, le plus de toutes les équipes NFC au cours de cette période.

“Nous allons devoir regarder attentivement la bande”, a déclaré Warner. “En les regardant toute la saison, ils ont une équipe globale incroyable. Offensivement, ils ont une excellente ligne offensive, de grands meneurs de jeu, et Jalen Hurts a une saison de type MVP. Je respecte la façon dont il aborde le jeu et son état d’esprit. Nous Nous avons un gros défi entre nos mains, c’est sûr.”

En haut de la liste des 49ers figureront Hurts et l’attaque en cours d’exécution de Philadelphie. Les Eagles ont enroulé 268 verges au sol lors d’une victoire de 38-7 contre les Giants de New York la semaine dernière, menés par les 112 verges de Kenneth Gainwell.

Pour la saison, Hurts a terminé quatrième parmi tous les quarts avec 760 verges au sol et premier avec 14 touchés au sol (y compris les séries éliminatoires). Hurts est à un timide de dépasser Cam Newton (2011) pour les touchés les plus rapides par un quart-arrière en une seule saison de tous les temps.

Selon Next Gen Stats, Hurts a porté le ballon 97 fois, un sommet de la ligue, pour les quarts sur des parcours conçus.

Les 49ers n’ont accordé que 3,4 verges par course pendant la saison régulière. Selon Next Gen Stats, San Francisco n’a également accordé que 60 verges sur des courses conçues par des quarts pendant la saison régulière, bien que le coureur QB le plus talentueux que les 49ers aient affronté cette saison ait été Justin Fields des Bears, qui a couru pour 28 verges lors de l’ouverture de la saison de Chicago. vaincre San Francisco sur une piste détrempée et détrempée à Soldier Field.

Les 49ers ont une certaine familiarité avec les Eagles alors que San Francisco a battu Philadelphie 17-11 lors de la semaine 2 l’année dernière. Maintenant dans sa deuxième saison, plus poli et avec une meilleure connaissance de l’attaque de l’entraîneur-chef Nick Sirianni, Warner comprend que Hurts représente une menace plus dangereuse pour la défense de San Francisco.

“Juste sa maîtrise de l’attaque et savoir où aller avec le ballon, être plus décisif”, a déclaré Warner. “De toute évidence, c’est un meneur de jeu dynamique, il l’a toujours été. Mais il utilise ses jambes pour créer des jeux et lance simplement le ballon vers les gars qui peuvent monter et faire des jeux. Cela l’a en quelque sorte élevé au rang de quart-arrière All-Pro .”

Comme l’a dit Warner, avec la force de Hurts en tant que coureur, ce qui rend Philadelphie formidable, c’est sa capacité à jouer dans le jeu de passes. Hurts a complété 66,5% de ses passes pour 3 701 verges, avec 22 touchés et seulement huit interceptions au cours de la saison régulière, bon pour une cote de passeur de 101,5.

Le receveur au gros corps AJ Brown, sécurisé dans un échange de repêchage avec les Titans du Tennessee l’année dernière, est la principale menace de réception de Philadelphie, menant les Eagles en termes de verges sur réception (1 496) et de touchés (11), tout en terminant deuxième de l’équipe en réceptions (88) en saison régulière.

Speedster DeVonta Smith a mené les Eagles dans les réceptions avec 95 pour 1 196 verges sur réception et sept touchés. L’ailier serré Dallas Goedert a totalisé 55 réceptions pour 702 verges sur réception et trois scores, tandis que Miles Sanders a dominé les Eagles au sol avec 1 269 verges au sol et 11 scores.

Mais ce qui rend tout cela possible, c’est le solide front offensif de Philadelphie. Kelce, le garde gauche Landon Dickerson et le plaqueur droit Lane Johnson ont tous été élus au Pro Bowl cette saison. La ligne offensive des Eagles a ouvert la voie à 2 509 verges au sol au cours de la saison régulière, n ° 5 de la NFL.

“Ils sont vraiment bien entraînés sur la ligne O”, a déclaré Nick Bosa, le meilleur sac de San Francisco avec 18,5. “Intelligent et avisé. Et puis, évidemment, le composant de quart-arrière en cours d’exécution est une pièce supplémentaire.”

Les Eagles avaient le taux de victoire de bloc de course n ° 2 le long de la ligne offensive, selon ESPN Analytics, et le groupe n ° 12 pour le taux de victoire de bloc de passe. Cependant, Hurts a été limogé 38 fois cette année – seuls sept autres quarts ont été limogés plus que le produit de l’Oklahoma.

Une chose en faveur de San Francisco est que la défense a de bons plaqueurs dans l’espace qui limitent les jeux explosifs. Les 49ers sont n ° 1 de la NFL en verges après contact autorisé, n’abandonnant que 58 verges après contact par match pendant la saison régulière.

“Je m’attends à ce que ce soit une bataille tout au long”, a déclaré Warner lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à une bagarre avec les Eagles. “Les Cowboys et les Eagles sont des équipes physiques et talentueuses qui sont très rapides et ont beaucoup de talent. Tout comme c’était une bataille la semaine dernière, je m’attends à ce que, sinon plus cette semaine, avec eux étant dans leur stade à domicile, et le public local derrière eux. Ils vont être gonflés à bloc et prêts à partir.”

