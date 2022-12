Nick Bollettieri, entraîneur de nombreuses stars du tennis, est mort à 91 ans

Nick Bollettieri, l’entraîneur de tennis du Temple de la renommée qui a travaillé avec certaines des plus grandes stars du sport, dont Andre Agassi et Monica Seles, et a fondé une académie qui a révolutionné le développement des jeunes athlètes, est décédé. Il avait 91 ans.

Bollettieri est décédé dimanche soir chez lui en Floride après une série de problèmes de santé, a déclaré lundi son manager, Steve Shulla, lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press.

“Quand il est tombé malade, il a reçu tellement de merveilleux messages d’anciens élèves, joueurs et entraîneurs. Beaucoup sont venus lui rendre visite. Il a reçu des vidéos d’autres”, a déclaré Shulla. “C’était merveilleux. Il a touché tant de vies et il a eu un excellent départ.”

Connu pour sa voix rocailleuse, sa peau coriace et ses lunettes de soleil enveloppantes – et un homme qui s’appelait le “Michel-Ange du tennis” bien qu’il n’ait jamais joué professionnellement – Bollettieri a aidé pas moins de 10 joueurs qui sont devenus n ° 1 au classement mondial. Ce groupe comprend les sœurs Serena et Venus Williams, Jim Courier, Maria Sharapova, Agassi et Seles.

Bolletieri a également contribué au succès du Canadien Carling Bassett qui compte parmi ses premiers élèves.

Genius Bien que Nick Bollettieri avec qui je vis depuis mes 11 ans l’était, à mon avis. la chèvre de tous les entraîneurs. Il est décédé hier et était un grand fan de vous. Sa discipline a été transmise à de nombreux pic.twitter.com/rPUOMjuifB —@carling_bassett

Il est resté actif jusqu’à ses 80 ans, parcourant le monde pour participer aux meilleurs tournois et, en 2014, est devenu le quatrième entraîneur à être intronisé au Temple de la renommée du tennis international. C’est la même année qu’un autre de ses protégés, Kei Nishikori, atteint la finale de l’US Open.

“J’ai forgé mon propre chemin, que d’autres ont trouvé peu orthodoxe et carrément fou”, a déclaré Bollettieri dans son discours d’intronisation à la salle de Newport, Rhode Island. “Oui, je suis fou. Mais il faut des fous pour faire des choses que d’autres disent impossibles à faire.”

La Bollettieri Tennis Academy a ouvert ses portes en 1978 à Bradenton, en Floride, et a été achetée par IMG en 1987.

L’Académie IMG s’étend désormais sur plus de 600 acres et propose des programmes dans plus d’une demi-douzaine de sports en plus du tennis.

Bollettieri était un éducateur qui se vanterait de n’avoir jamais lu un livre, sans parler du fait qu’il s’était spécialisé en philosophie à l’université et avait même essayé la faculté de droit, quoique pendant moins d’un an.

MERCI Nick ❤️

Vous avez donné à tant d’enfants un lieu de travail pour leur rêve. Les soutenir avec vos connaissances et la conviction que tout est possible. J’ai eu la chance d’être l’une d’entre elles.

Tu as façonné le jeu de tennis

Tu vas beaucoup nous manquer !

Repose en paix Nicki🕊💔 pic.twitter.com/DBVdcBn12b —@sabinelisicki

Il était également un adepte de l’auto-promotion – celui qui publiait une paire d’autobiographies – peu importe que ses détracteurs le considèrent comme un arnaqueur et un colporteur. La vérité est que toute critique n’était pas à la hauteur du succès étonnant de ses élèves.

Ses méthodes d’enseignement ont été largement copiées et les académies de tennis parsèment le monde aujourd’hui.

Le premier élève de Bollettieri à atteindre le numéro 1 fut Boris Becker en 1991. Puis vinrent d’autres, comme Martina Hingis, Marcelo Rios et Jelena Jankovic.

Tout aussi gratifiant, a déclaré Bollettieri, étaient les succès de joueurs moins accomplis.

“Le carburant qui m’a soutenu jusqu’au sommet est, sans aucun doute, ma passion d’aider les autres à devenir des champions de la vie, pas seulement des champions sur le court de tennis”, a-t-il déclaré. “Rien ne me rend plus heureux que lorsque je rencontre un ancien élève ou que je reçois une note aimable me disant comment j’ai changé leur vie, qu’ils sont de meilleurs parents, avocats, médecins, PDG et personnes en raison de l’impact que j’ai eu sur leur vie. “

Le dévouement de Bollettieri à ses joueurs a eu un coût. Pendant une grande partie de sa carrière, il était sur la route neuf mois par an et il a cité son horaire de voyage comme l’une des raisons pour lesquelles il s’est marié huit fois.

Les survivants comprennent sa femme, Cindi, sept enfants et quatre petits-enfants, selon Shulla, qui a déclaré qu’une célébration de la vie de Bollettieri est prévue pour mars.

Nicholas James Bollettieri est né le 31 juillet 1931 à Pelham, New York. Il a obtenu un diplôme de philosophie et a joué au tennis au Spring Hill College de Mobile, en Alabama, et a été parachutiste dans l’armée avant de s’inscrire à la faculté de droit de l’Université de Miami.

Andre Agassi, à droite, siège avec son entraîneur, Bollettieri en 1990. Agassi a remporté huit titres du Grand Chelem. (John Russel/Getty Images)

Pour dépenser de l’argent, Bollettieri a commencé à enseigner le tennis pour 1,50 $ de l’heure, selon le Hall of Fame. Plus de 60 ans plus tard, ses honoraires étaient de 900 $.

Après quelques mois, il a abandonné ses études de droit pour se concentrer sur le coaching. Au début, a-t-il concédé, la connaissance de la technique du tennis n’était pas son fort.

“Je ne savais pas grand-chose sur l’enseignement du jeu”, a-t-il déclaré. “Le don que Dieu m’a donné était la capacité de lire les gens.”

Bollettieri a reçu des éloges pour ses capacités de motivation, criant quand il le jugeait nécessaire. Il avait l’œil pour le talent et était un visionnaire en ce qui concerne l’entraînement en camp d’entraînement pour les jeunes athlètes qui vivaient ensemble.

Il a acheté un club en 1978 et des étudiants vivaient dans sa maison. Deux ans plus tard, il a emprunté 1 million de dollars à un ami pour construire un complexe unique en son genre dans ce qui avait été un champ de tomates.

Le site compte désormais un internat, 55 courts de tennis et des installations pour sept autres sports, dont le football, le basket-ball et le baseball.

Diriger une entreprise n’était pas le point fort de Bollettieri, et il a vendu l’académie à IMG mais a continué à y travailler, mettant l’accent sur une approche tactique qui a transformé le tennis. Il a exhorté les joueurs à tirer parti de la technologie moderne des raquettes, en mettant l’accent sur la puissance plutôt que sur la finesse.

L’académie a produit de gros frappeurs qui se sont appuyés sur leur service et leur coup droit pour vaincre leurs adversaires. Cette approche a fonctionné pour Agassi, Seles, Courier et bien d’autres.

“Dans mes rêves”, a avoué Bollettieri avec un sourire, “je dis, ‘Nick, tu es sacrément bon.”‘