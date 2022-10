Nick Bloom, de l’Université de Stanford, affirme que le travail hybride est là pour rester

Même si le passage au travail hybride diminue légèrement à court terme, il est là pour rester, déclare Nicholas Bloom, professeur d’économie à l’Université de Stanford.

Prenant la parole à CNBC “Sommet du travail“, a déclaré Bloom, les avancées technologiques permettent de travailler n’importe où.

Les entreprises de logiciels et de matériel “investissent massivement” dans la recherche et le développement pour améliorer la technologie du travail à distance, selon Bloom. Il a déclaré que la prochaine génération de gadgets et d’infrastructures numériques pourrait inclure des plateformes de réalité augmentée.

“Le marché a explosé”, a déclaré Bloom. “Il y a un énorme gain à proposer cette prochaine technologie ou cette prochaine application. Et donc les progrès technologiques pour soutenir le travail à domicile décollent. Donc, si vous regardez dans trois, cinq ou 10 ans, nous allons avoir d’incroyables choses », a-t-il ajouté.

Un passage croissant au travail hybride pourrait encore plus confondre les employeurs qui cherchent à gérer au mieux les employés qui partagent leurs heures de travail en ligne et en personne. Selon Bloom, un peu moins d’un tiers des jours ouvrables aux États-Unis, soit 30 %, sont passés à la maison.

Le professeur d’économie a souligné plusieurs avantages du travail hybride, notamment des taux d’attrition plus faibles. Selon un document de travail que Bloom a publié plus tôt cette année, intitulé “Comment fonctionne le travail hybride à domicile“, les taux de démission parmi les employés qui travaillaient également à domicile ont été réduits d’un tiers.

Le travail hybride pourrait également soutenir les efforts d’une entreprise en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, selon Bloom. Le professeur d’économie a déclaré que les minorités sur le lieu de travail pourraient être moins à l’aise au bureau et être parmi les premières à démissionner suite à un mandat de retour au bureau.

“Être dur à ce sujet et dire:” Écoute, tu vas revenir à temps plein “va générer des démissions, mais cela va particulièrement générer des démissions de la part des minorités, et par diverses dimensions, cela rend difficile de soutenir la diversité “, a déclaré Bloom.

Certes, Bloom a mentionné qu’il existe certains risques liés au travail entièrement à distance, tels que le manque de mentorat, la perte d’un espace permettant aux travailleurs de collaborer de manière créative et d’organiser des ateliers, et la perte d’une culture de travail cohésive.

Pourtant, le travail hybride pourrait offrir aux employeurs et aux employés le meilleur des deux mondes, même si la structuration d’un horaire qui convient à toutes les parties peut être difficile, selon Bloom.

Il a déclaré que les PDG et les gestionnaires devraient appliquer un calendrier hybride de haut en bas. Un chef d’équipe qui vient le vendredi, tout en adoptant un horaire du mardi au jeudi, pourrait inciter les travailleurs à venir les mêmes jours.

À cette fin, la façon dont les entreprises décident de structurer leur lieu de travail – par exemple, en imposant un horaire unique pour toute l’entreprise ou en décidant des jours équipe par équipe – la décision revient à l’entreprise individuelle et à ses besoins, selon Bloom.