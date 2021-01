Nick Berry, ancienne star d’EastEnders, semble méconnaissable lors de sa visite pour donner un pourboire

L’ancien acteur des EastEnders Nick Berry a été stupéfait par son apparence méconnaissable alors qu’il sortait avec une énorme barbe cette semaine.

Le joueur de 57 ans, qui jouait Simon Wicks sur le feuilleton BBC One dans les années 80, s’est rendu à son conseil local dans l’Essex et a révélé les nouveaux poils du visage qu’il avait cultivés pendant le verrouillage du coronavirus.

Nick était extrêmement différent du personnage qu’il jouait à l’écran il y a des années.

Le renard argenté fringant avait l’air heureux et en bonne santé alors qu’il sortait avec un énorme manteau et un sweat à capuche, qu’il portait avec un jean pour combattre le froid hivernal.

Papa de deux enfants, Nick est surtout connu pour avoir joué dans le feuilleton de 1985 à 1990.

Après avoir quitté son rôle dans EastEnders, Nick a continué à jouer un rôle dans le drame policier d’ITV Heartbeat en tant que Nick Rowan pendant six ans.

Après son passage sur Heartbeat, Nick est revenu à la BBC alors qu’il décrochait un rôle dans Harbor Lights.







Cependant, Nick a renoncé à sa carrière d’acteur à l’âge de 39 ans car il voulait être un père au foyer.

Il a précédemment déclaré à MailOnline: « J’ai choisi d’être un père au foyer et j’ai adoré.

«J’ai toujours dit que lorsque les garçons étaient adolescents, je pouvais revenir en arrière, mais plus vous ne faites pas quelque chose, plus c’est difficile de le faire, et je ne l’ai pas vraiment manqué.

« Bien que je ne dise jamais jamais, je suis vraiment heureux comme je le suis. »

