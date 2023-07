Nick Benedict, un acteur de feuilleton qui était dans « Days of Our Lives », « All My Children » et « The Young and the Restless », est décédé. Il avait 76 ans.

Barbara Ferrante, la propriétaire du Jakes’s Steakhouse à Tehachapi, en Californie, où la femme de Benedict, Ginger, travaille comme barman, a confirmé la nouvelle à Fox News Digital.

« L’anniversaire de Nick Benedict était le 14 juillet. Il est allé être avec le Seigneur ce jour-là. S’il vous plaît, priez pour Ginger », a déclaré un message Facebook de Jake’s Steakhouse.

Une page de collecte de fonds organisée avant sa mort a déclaré que Ginger avait pris un congé du restaurant après avoir subi une opération d’urgence de la moelle épinière et a été admis à l’hospice.

« Il est paralysé du cou aux pieds », a indiqué le message, ajoutant que le couple était marié depuis 22 ans et vivait en Arizona tandis que Ginger faisait des allers-retours en Californie.

Le couple a reçu de nombreuses condoléances sur les réseaux sociaux et sur la page de collecte de fonds.

Une personne a écrit : « Nous connaissons Ginger et Nick depuis qu’ils ont déménagé à Bear Valley il y a 19 ans. Ils faisaient tellement partie de la communauté à tous points de vue, et toujours très amusants. Désolé ! »

Benedict a joué Phillip Brent, le mari d’Erica Kane (Susan Lucci) dans « All My Children » dans les années 1970. En 1980, il était dans « Young and the Restless ». Il a ensuite joué Curtis Reed dans « Days of Our Lives » de 1993 à 2001.

Il était également sur « The Dukes of Hazzard », « Adam-12 », « Ironside », « Knots Landing » et la série télévisée « Mission: Impossible » des années 1960 aux années 1980, selon sa page IMDb.