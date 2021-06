Nicholas T remporte le Northumberland Plate à Newcastle | Nouvelles de course

Nicholas T a créé une surprise 33-1 en se rapprochant de la maison pour décrocher la plaque William Hill Northumberland à Newcastle.

Jim Goldie, neuf ans, portant une cagoule pour la première fois, a été produit de l’autre côté du parcours tous temps pour mener à l’intérieur du dernier stade et nier le leader de longue date Hochfeld, donnant au jockey Ben Robinson son plus grand succès en la selle dans le processus.

Hochfeld avait été important tout au long du test prolongé de deux milles avec Australis, Rajinsky, Reshoun et le favori 5-2 Trueshan parmi ceux qui avaient le rythme.

Il y avait tout à jouer lorsque les 20 coureurs sont rentrés chez eux dans le prestigieux handicap restant.

Hochfeld (28-1) s’est avéré difficile à dépasser, mais Nicholas T, avec une pénalité de 5 livres pour une victoire à York il y a deux semaines, a épuisé la charge de Mark Johnston pour remporter le premier prix de 81 000 £ d’une demi-longueur.

Rajinsky (16-1), qui a franchi la ligne d’arrivée à la quatrième place, a été promu troisième à la suite d’une enquête des stewards avec Island Brave (16-1) rétrogradé à la quatrième place.

Robinson a déclaré: « Je suis perdu pour les mots. Mon seul doute était de rester les deux miles car il peut être un cheval passionné de voyages. Je l’ai coupé à l’arrière et il a eu une belle course. Il l’a vraiment mis au lit bien.

« C’est imbattable. C’est une course que Brian Ellison, mon patron, a voulu gagner toute sa carrière et pour moi la gagner, pour quelqu’un d’autre, c’est vraiment bien.

« Jim est un très, très bon entraîneur et il parvient toujours à avoir un ou deux animaux décents. Ce cheval ne s’est jamais trompé. »

Goldie a admis que la victoire dans le concours historique était depuis longtemps une de ses ambitions.

Il a déclaré: « C’est l’une de ces courses qui figurait en quelque sorte sur ma liste de seaux.

« C’est une grande course et une course traditionnelle. Sir Chauvelin a déjà été placé dans la course, mais c’est une course difficile à gagner.

« Nicholas T a gagné plus d’un mile et demi ici (en novembre) de près de cinq longueurs. Phil Dennis (jockey) a dit qu’il ne pouvait pas croire qu’il avait ramassé comme ça, contrairement aux restants. au premier.

« Il a dû aller à York pour une course féminine, ce qui lui a valu la pénalité pour y participer. »

Lorsqu’on lui a demandé où se situait la victoire dans les faits saillants de sa carrière, il a déclaré: « Ce jour-là, c’est toujours très bon.

« Pour être honnête, quand j’ai remporté le Grand Sefton sur les clôtures du Grand National (avec Lampion Du Bost en 2007), c’était énorme, puis je suis allé l’avoir fait l’année suivante avec Endless Power.

« Gagner cette course, c’est génial. »