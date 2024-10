Nicholas Pryor est mort : l’acteur vétéran de « Risky Business » avait 89 ans

Nicholas Pryor, l’acteur chevronné qui a joué près de 350 épisodes dans le feuilleton « Port Charles » et qui a partagé l’écran avec Tom Cruise dans « Risky Business », est décédé. Il avait 89 ans.

Pryor est décédé lundi d’un cancer à son domicile de Wilmington, en Caroline du Nord, a confirmé mercredi son agent Susan Tolar Walters au Times. « Nicholas était une personne incroyable, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur », a déclaré l’agence Tolar Walters. sur Instagram« Il nous manquera beaucoup. »

Pendant près de 70 ans, Pryor a gagné plus de 170 crédits télé et cinématographiques, y compris une émission notable sur « Port Charles », un spin-off de « General Hospital » d’ABC. Pryor est apparu dans le rôle de l’ancien espion Victor Collins dans les deux drames de jour, mais a joué dans la série satellite de 1997 à 2002.

« Toute la famille de l’hôpital général est attristée d’apprendre le récent décès de Nicholas Pryor », raconte le « GH ». tweeté Mardi. « Nous souhaitons présenter nos condoléances à ses proches dans cette période difficile. »

Jon Lindstrom, star de « General Hospital » et fils de Pryor à l’écran, a fait ses adieux dans un hommage émouvant sur Instagram. «C’était mon ami», a écrit Lindstrom. “L’un des meilleurs que j’ai jamais eu.”

Lindstrom a ajouté : « Il était un mentor, une caisse de résonance, un confident de confiance et même une figure paternelle… il était l’une des personnes les plus drôles avec qui on pouvait espérer passer du temps autour d’une bouteille de bon vin et d’un bon repas. .»

Pryor, comme l’observait le message de Lindstrom, était connu pour assumer des rôles paternels. Dans « Risky Business », il était le personnage nerveux du sournois Joel Goodsen de Cruise. Dans « Less Than Zero » de 1987, Pryor a joué un rôle similaire aux côtés de Robert Downey Jr.

Avant que Pyror ne devienne un père à l’écran, il a commencé sa carrière à la télévision et au cinéma dans les années 50. Après une série de rôles mineurs, Pryor a semblé faire son chemin au milieu des années 60 avec les séries télévisées « Another World » et « The Nurses ». Le curriculum vitae du feuilleton de Pryor comprenait également des apparitions dans « All My Children », « The Edge of Night » et « Love Is a Many Splendored Thing ».

Pyror était également apparu dans les séries télévisées « M*A*S*H », « Dallas », « The Bronx Zoo », « Murder, She Wrote » et « Beverly Hills, 90210 », entre autres.

Au-delà de la télévision, la carrière de Pryor comprend également des apparitions dans les films « Damien : Omen II », « Airplane ! », « Pacific Heights », « Collateral Damage » et, plus récemment, « Halloween Kills ».

Nicholas Probst est né le 28 janvier 1935 à Baltimore. Il est diplômé de l’Université de Yale et a également joué avec les Drummond Players et l’Oregon Shakespeare Festival, entre autres groupes et théâtres. Probst, qui a adopté son nom de scène Pryor à la fin des années 50, est également apparu dans plusieurs pièces de théâtre de Broadway.

Il a épousé Christine Belford, co-star de « Beverly Hills, 90210 », en 1993. Outre son épouse, Pryor laisse dans le deuil sa fille Stacey Pryor et ses petits-enfants Auguste et Avril Bas.