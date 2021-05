Nicholas Pooran brutalement trollé alors que le Punjab Kings Batsman enregistre le quatrième canard de l’IPL 2021

Nicholas Pooran des Punjab Kings est en train de vivre un cauchemar d’une saison en cours IPL 2021. Le joueur de cricket trinidadien a enregistré vendredi un autre canard, portant son nombre de canards à 4 en six manches (0,0,9,0,19,0) qu’il a affronté. Il est intéressant de noter que les Punjab Kings commandés par KL Rahul ont également Orange Cap dans leur minou avec Rahul menant le contingent de l’avant avec 331 points à son actif, dont 91 sont venus contre les Royal Challengers Bangalore au Narendra Modi Stadium la nuit précédente.

Les Punjab Kings ont largement battu l’équipe de Virat Kohli par 34 points grâce à Harpreet Brar, qui a tout impressionné par sa performance globale. Le joueur de 25 ans a marqué 25 sur 17 balles, puis est revenu avec des chiffres de 3 à 19 pour mettre son côté au sommet. Il a été nommé Joueur du match.

Malgré leur victoire, Pooran a été mis à l’écart pour sa mauvaise course avec la chauve-souris et brutalement trollé avec des mèmes de canard après la rencontre de vendredi.

Pendant ce temps, Pooran est devenu le dernier parmi ses pairs à participer à la lutte de l’Inde contre le COVID-19 après avoir promis de donner une partie de son salaire IPL.

Le joueur de cricket des Antilles, âgé de 25 ans, a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux faisant sa déclaration et a également exhorté ses partisans à faire tout ce qu’ils peuvent.

«Bien que de nombreux autres pays soient encore touchés par la pandémie, la situation actuelle en Inde est particulièrement grave. Je ferai ma part pour sensibiliser et apporter une aide financière à cette situation désastreuse », a-t-il sous-titré la vidéo, qui est rapidement devenue virale en louant son soutien.

«À tous mes fans et supporters à travers le monde et chez moi, je me rends compte que je suis dans une position sûre et privilégiée ici en Inde à l’IPL.

Bien que de nombreux autres pays soient encore touchés par la pandémie, la situation actuelle en Inde est particulièrement grave. Je ferai ma part pour sensibiliser et apporter une aide financière à cette situation désastreuse.#PrayForIndia pic.twitter.com/xAnXrwMVTu– Nicolas Pauvre # 29 (@ nicholas_47) 30 avril 2021

«Mais c’est aussi déchirant d’être si proche d’une telle tragédie qui se déroule autour de nous. Pour un pays qui nous a montré tant d’amour et de soutien au fil des ans, tout ce que je peux faire est de me joindre à mes camarades pour aider à sensibiliser à cette situation en Inde.

«Si vous pouvez vous faire vacciner, s’il vous plaît, je ferai aussi ma part qui est de continuer à prier pour l’Inde mais pas seulement cela, je voudrais aussi faire don d’une partie de mon salaire IPL pour cette crise», a-t-il déclaré, dans l’un vidéo d’une minute. «

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici