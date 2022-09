Nicholas Kipkorir et Beatrice Chebet du Kenya remportent les titres du 5 000 m lors de la finale de la Diamond League

Le Kényan Nicholas Kipkorir a réalisé une arrivée rapide sous la pluie pour remporter le 5000 mètres masculin lors de la finale de la Diamond League à Zurich mercredi et sa compatriote Beatrice Chebet a remporté le titre féminin dans une course serrée.

La poussée tardive de Kipkorir l’a fait franchir la ligne en 12 minutes 59,05 secondes lors de l’épreuve de la ville sur la Sechselautenplatz de Zurich. Dominic Lokinyomo Lobalu du Soudan du Sud a terminé deuxième en 12: 59.40 et l’Américain Grant Fisher a pris le bronze en 13: 00.56.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

“Je vise à monter plus haut, à écrire l’histoire”, a déclaré Kipkorir. « C’est ma dernière compétition, je vais rentrer au Kenya. Ensuite, je commencerai à préparer l’année prochaine.

« Nous avons du ski de fond en mars, alors je vais travailler dur pour me préparer. Je veux faire partie de l’équipe kenyane.

Plus tôt, Chebet a remporté le titre féminin avec une superbe charge tardive dans de meilleures conditions pour rattraper sa médaille d’argent aux championnats du monde à Eugene, Oregon en juillet où elle a terminé derrière l’Éthiopienne Gudaf Tsegay.

La championne du Commonwealth de 22 ans a franchi la ligne d’arrivée en 14:31.03 pour battre la médaillée d’argent mondiale 2019 Margaret Kipkemboi, qui a terminé deuxième en 14:31.52 tandis que Tsegay a réussi un temps de 14:32.11 pour se contenter du bronze.

“C’est une longue saison depuis les championnats du monde… c’est donc une bonne performance”, a déclaré Chebet. “J’espère que l’année prochaine je reviendrai, que je me préparerai pour le championnat du monde de Budapest et que j’espère être le meilleur.”

L’Américain Joe Kovacs a produit le troisième meilleur effort de l’histoire du lancer du poids masculin avec 23,23 m pour remporter la couronne et sa compatriote et championne du monde Chase Ealey a remporté son premier trophée de diamant dans l’épreuve féminine avec 20,19 m.

« Je suis super excité. J’ai fait tellement de lancers cette année sur 22,80 m », a déclaré Kovacs, dont le lancer n’était que derrière le record du monde de Ryan Crouser de 23,37 m et son effort médaillé d’or olympique de Tokyo de 23,30 m.

“J’ai l’impression de construire et de construire. Ça fait du bien de cliquer sur la case et d’être un lanceur de poids de 23 m. Il reste un plus gros lancer là-dedans.

Le champion olympique Gianmarco Tamberi a relevé le défi de JuVaughn Harrison pour défendre son titre de saut en hauteur masculin avec un bond de 2,34 m après que l’Australienne Nina Kennedy a franchi 4,81 m lors de la troisième tentative pour remporter le saut à la perche féminin.

L’action se poursuit jeudi avec 26 finales au stade du Letzigrund, dont les très attendus 100 m et 200 m hommes et femmes.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici