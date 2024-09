Nicholas Hoult évoque la performance de Bill Skarsgård dans « Nosferatu »

Nous sommes à quelques mois de la sortie de « Nosferatu » de Robert Eggers, la réinterprétation du film de F.W. Murnau de 1922, refait plus tard par Werner Herzog en 1979. La star Nicholas Hoult, qui joue Thomas Hutter, nous donne un avant-goût de la terrifiante personnalité de Bill Skarsgård dans le rôle du comte Orlok.

« Il est terrifiant, ce n’est pas Bill », a déclaré Hoult à IndieWire lors de la première du film « The Order » au Festival international du film de Toronto. « C’est ce qui est si inquiétant. Il donne une performance vraiment transformatrice où il ne reste rien de Bill et c’est effrayant et intimidant. Sa voix, son physique, je veux dire le maquillage qu’il a, c’est vraiment un personnage merveilleux et il a fait un travail magnifique avec ce personnage. »

Le film met en vedette Lily-Rose Depp dans le rôle d’Ellen Hutter, une femme dont l’âme est séduite par le Comte tandis que son mari Thomas Hutter se bat pour la sauver. La description officielle de « Nosferatu » est la suivante : « Nosferatu de Robert Eggers est un conte gothique sur l’obsession entre une jeune femme hantée et le terrifiant vampire épris d’elle, provoquant une horreur indescriptible dans son sillage. »

Skarsgård avait déjà laissé entendre que le rôle « avait eu des conséquences néfastes. C’était comme invoquer le mal à l’état pur. Il m’a fallu un certain temps pour me débarrasser du démon qui avait été invoqué en moi. »

« Je me souviens qu’au début, il essayait de me parler de ce que signifiait être un sorcier mort – et je suis plutôt intéressé par des trucs occultes assez lourds, mais il était à un autre niveau », a ajouté Eggers. « Je lui ai dit : « Cela semble exact, mais je ne sais pas comment en parler avec fluidité. » »

« Nosferatu » a été tourné en pellicule et marque la dernière collaboration d’Eggers avec Focus Features après son épopée viking de 2022 « The Northman ». « Je pense qu’il n’y a pas eu de film gothique à l’ancienne qui soit vraiment effrayant depuis un moment », a déclaré Eggers Empire magazine. « Et je pense que la majorité du public trouvera que c’est le cas. »

« Nosferatu » sortira en salles le mercredi 25 décembre.