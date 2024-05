Nicholas Galitzine incarne He-Man dans « Les Maîtres de l’Univers »

Nicholas Galitzine devra peut-être appeler son coiffeur. L’acteur brun de « Idea of ​​You » a été choisi pour incarner He-Man, le barbare blond qui a inspiré le populaire jouet Mattel, dans la prochaine adaptation cinématographique « Les Maîtres de l’Univers ».

Le réalisateur de « Bumblebee », Travis Knight, réalise le film pour Amazon MGM Studios et Mattel. Grâce au pouvoir de Grayskull, le film longtemps retardé sortira en salles le 5 juin 2026.

« Les Maîtres de l’Univers » a enduré un voyage particulièrement tortueux de plus de deux décennies vers le grand écran. Le projet a été mis en place chez Warner Bros. et Sony avant de passer à Netflix, qui a supprimé le film en 2023 pour des raisons budgétaires. D’innombrables réalisateurs, dont le cinéaste de « Kung Fu Panda » John Stevenson, le réalisateur de « Wicked » Jon M. Chu, le cinéaste de « Charlie’s Angels » McG et le duo de « The Lost City » Aaron et Adam Nee, ont parcouru le film depuis 2007. « West L’acteur de Side Story, Kyle Allen, était à un moment donné attaché au rôle de He-Man ; on ne sait pas quand ces négociations ont échoué.

Chris Butler écrit le scénario après que David Callaham et les frères Nee se soient lancés dans une première tentative sur le scénario, basé sur la figurine de 1982. Les détails de l’intrigue sont gardés secrets. Selon un synopsis antérieur du studio, « Masters of the Universe » suit le prince Adam, alias He-Man, qui s’écrase sur Terre dans un vaisseau spatial alors qu’il est enfant et, des décennies plus tard, retourne sur sa planète natale pour la défendre des forces du mal. du méchant connu sous le nom de Skeletor. Mais pour vaincre le puissant méchant, il doit découvrir les mystères de son passé et devenir He-Man, appelé dans ce monde « l’homme le plus puissant de l’univers ».

« Masters of the Universe » sera produit par Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch d’Escape Artists, ainsi que Robbie Brenner de Mattel Films. C’est l’un des 15 films d’action réelle en développement – certains plus curieux que d’autres – chez Mattel Films, dont « Barney » de Daniel Kaluuya, « Bob the Builder » animé par Jennifer Lopez et Anthony Ramos, et le thriller de braquage « Uno » du rappeur Lil Yachty. et « Rock ‘Em Sock ‘Em Robots » de Vin Diesel. Le premier et le seul film de Mattel, jusqu’à présent, a été le blockbuster « Barbie » d’un milliard de dollars pour Warner Bros.

« Nous sommes ravis de donner vie aux bien-aimés « Maîtres de l’Univers » et nous ne pourrions être plus heureux d’annoncer l’immense talent de Nicholas Galitzine comme notre He-Man », a déclaré Julie Rapaport, responsable de la production et du développement de films chez Amazon. Studios MGM. « Cette réintroduction du personnage et de son univers sera un film épique qui ravira le public d’ici à Eternia. »

« Les Maîtres de l’Univers » poursuit la relation de Galitzine avec Amazon MGM Studios après avoir récemment joué aux côtés d’Anne Hathaway dans la comédie romantique « The Idea of ​​You ». Il est également apparu dans l’adaptation du studio « Red, White & Royal Blue » et reviendra pour la prochaine suite.

Les autres crédits de Galitzine incluent le remake de « Cendrillon » d’Amazon avec Camila Cabello et « Purple Hearts » de Netflix. Galitzine est représentée par le groupe britannique Curtis Brown ; WME ; Contenu anonyme ; La société Lede ; Gang, Tyre, Ramer et Johnson Shapiro Slewett & Kole.