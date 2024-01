Nicholas Galanin passe du traumatisme au rétablissement

SANTA FE — À quelle fréquence considérons-nous la création artistique comme un acte de soin ? Artiste Tlingit et Unangax̂ Nicolas Galanin prend au sérieux la notion de création au service du soin, et le thème sert de fil conducteur à son exposition rétrospective Modèles d’interférenceactuellement visible au SITE Santa Fe.

Dès l’entrée du bâtiment, les visiteurs sont attirés dans une pièce éclairée par une enseigne au néon rouge bourdonnante adossée à un grand mur noir. Le texte de « Neon American Anthem (red) » se lit comme suit : « J’AI COMPOSÉ UN NOUVEL HYMNE NATIONAL AMÉRICAIN : PRENEZ UN GENOUX ET CRIEZ JUSQU’À CE QUE VOUS NE POUVEZ PLUS RESPIRER. » De nombreux téléspectateurs voient le mur instagrammable et considèrent l’impératif comme signifiant plutôt « prenez un selfie ici ». Je ne peux m’empêcher de me demander si et combien de personnes suivent les directives de l’œuvre d’art.

“Oh, il y a des cris tous les jours”, m’a dit Rocio, un guide de la galerie.

Les enfants crient de joie alors qu’on leur donne la pleine permission dans un espace où ils seraient normalement réduits au silence, et les adultes crient de toutes sortes de manières : avec hésitation, musicalement, en groupe, et parfois avec un chagrin guttural à pleine gorge. Rocio confie : « La veille de Noël, juste avant la fermeture, une femme est entrée avec son enfant. Elle a partagé qu’elle avait perdu une fille l’année précédente et qu’elle venait d’apprendre qu’il était permis de crier en public dans cette pièce. Elle l’a fait, pleurant de chagrin d’une perte si douloureuse, dans l’espace presque vide du SITE, avant que tout le monde ne soit sur le point de partir pour profiter des vacances.

Nicholas Galanin, « Architecture of Return, Escape (American Museum of the American Indian, Smithsonian, DC) » (2022), pigment et acrylique sur peau de cerf (photo Stacy J. Platt/Hyperallergique)

Plusieurs des œuvres de l’exposition suscitent une cascade de réponses complexes, allant du plaisir, de l’humour et de l’intrigue aux sentiments de complicité et de désespoir. Certaines pièces font référence à des situations et à des événements qui semblent toujours présents et intransigeants, comme « Dans chaque langue il y a une terre / En cada lengua hay una Tierra ». Le grand tirage C montre une sculpture de Galanin dans laquelle l’acier détourné de la construction du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique épelle le mot « terre ». Comme de nombreuses pièces de l’exposition, l’œuvre parle de multiples injustices qui se produisent et fusionnent selon des chronologies différentes : les terres prises aux peuples autochtones des Amériques ; l’incapacité de ces communautés à retourner sur ces terres ; et les dangers d’immigrer vers les États-Unis depuis la frontière sud. La sculpture a la même hauteur que le mur frontalier. À certaines approches, les gens peuvent le traverser à pied, tandis que d’autres endroits sont complètement impraticables. Il réside actuellement à Brooklyn Bridge Park, à voir jusqu’au 10 mars.

La galerie principale contient la série Architecture du retour, de l’évasion, trois peaux d’animaux montées dont les dessous sont peints en bleu d’architecte foncé et blanc. Ils illustrent les plans des principaux musées américains qui détiennent d’importantes collections d’artefacts, de restes et d’objets de cérémonie autochtones. Brodé au fil rouge, chaque plan montre également le chemin de sortie du visiteur des salles contenant les collections autochtones, afin de les rapatrier vers les communautés où elles ont été volées. C’est comme si Galanin avait créé une carte au trésor pour récupérer ce qui a été pillé et le restituer à ses communautés. Dans une conversation d’ouverture d’exposition entre Galanin et l’érudit Joseph M. Pierceon a demandé à l’artiste quel était son espoir pour le Architecture du retour la série était. Galanine a répondu :

Tout doit être restitué. Période. … Ce sont des matériaux que nos communautés savent récolter, manipuler — nous créons des objets cérémoniels qui nous relient à notre histoire, qui nous relient au surnaturel. La réalité est que nous détenons cette connaissance [of care] et nous le transmettons en continu, et c’est ainsi que nous existons au-delà de ces espaces qui nous figent dans un temps.





Nicholas Galanin, « Neon American Anthem (red) » (2023 ), néon de Noble Neon, Seattle, Washington (avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Peter Blum Gallery, New York ; commande du SITE SANTA FE avec le soutien de la Peter Blum Gallery, New York, et Becky Gochman, photo Brad Trone)



Vue d’installation de Nicholas Galanin : modèles d’interférence au SITE Santa Fe. À gauche : « Loom » (2022), bureaux et chaises d’école préfabriqués pour enfants avec sculpture au graphite et au crayon ; à droite : « K’idéin yéi jeené / You’re Doing Such a Good Job » (2021), vidéo (téléphone Brad Trone)



Galanin revient de manière poignante sur le thème du soin dans la vidéo « K’idéin yéi jeené / You’re Doing Such Good Job ». La caméra se concentre sur le visage du fils de Galanin, At Tugáni, tandis que des mots d’amour, d’attention et d’affirmation tlingit lui sont adressés hors caméra par ses parents. La douceur lumineuse des traits de l’enfant est contrebalancée par le fait de savoir que les générations récentes d’enfants autochtones, captifs dans des pensionnats gouvernementaux, n’ont jamais entendu ces expressions d’attention de la part de leur famille parce que ils étaient emmenés et brutalement punis s’ils étaient entendus parler leur langue maternelle. Galanin est clair sur le fait qu’il ne s’agit pas seulement d’un travail visant à faire la lumière sur un traumatisme historique, mais une offre d’un chemin pour s’en remettre.

Les deux vidéos de «Tsu Héidei Shugaxtutaan”1 et 2 démontrent la propension de Galanin à proposer de nouvelles façons de penser les vieux tropes. Le titre Tlingit se traduit par « Nous ouvrirons à nouveau ce récipient de sagesse qui nous a été confié ». Dans la première œuvre, un danseur contemporain non tlingit exécute dans un studio libre des mouvements fluides et libres en syncope avec une chanson tlingit. La deuxième vidéo montre un danseur Tlingit en costume sur une scène moderne, exécutant une danse Tlingit sur de la musique house industrielle contemporaine. Ensemble, les vidéos soulignent que la culture autochtone peut être informée et élargie grâce au contact avec le savoir occidental, et que les traditions culturelles autochtones peuvent être modifiées et liées à la culture occidentale grâce à une affinité partagée pour une forme d’art, quel que soit l’interprète.

Mon sentiment est que chacun travaille dans Modèles d’interférence est à la fois une invitation et un avertissement pour le spectateur : « Maintenant que vous savez, maintenant que je vous l’ai montré, que ferez-vous différemment ?





Nicholas Galanin, « White Flag » (2022), tapis ours polaire et bois (photo Stacy J. Platt/Hyperallergique)



Nicholas Galanin, « Infinite Weight » (2022), installation, film, vidéo, loup taxidermisé avec moniteur et boucle vidéo (photo Stacy J. Platt/Hyperallergique)





Nicholas Galanin, « The Imaginary Indian (Pardise) » (2022), bois, acrylique, papier peint (photo Stacy J. Platt/Hyperallergique)



Nicholas Galanin, « Ancestral Map of Return » (2023), pigment et acrylique sur peau de cerf (photo Stacy J. Platt/Hyperallergique)



