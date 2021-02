Nicholas Braun de Succession frappe Kim Kardashian alors qu’il plaisante: «  essaie de tenter un nouveau mec  »

Nicholas Braun n’a pas perdu de temps à frapper publiquement Kim Kardashian, au milieu des informations selon lesquelles elle allait divorcer de son mari Kanye West.

L’acteur de 32 ans, qui est surtout connu pour son rôle dans Succession, a publié une vidéo semi-sérieuse sur les réseaux sociaux dans laquelle il revendiquait sa prétention en tant que célibataire éligible pour le moment où Keeping Up With The Kardashians, 40 ans star redevient célibataire.

Nicholas a admis qu’il était « étrange » mais a exhorté Kim à envisager de sortir avec un gars comme lui quand elle est prête à rencontrer quelqu’un de nouveau.

L’acteur a donné une performance complètement impassible dans le clip en révélant que le divorce de Kim et Kanye l’avait « déçu ».







(Image: Getty Images pour Pizza Hut)



Nicholas a déclaré dans le clip: « Cela fait mal de penser à ce qu’ils ressentent et à ce qu’elle ressent, je veux dire, je me demande à ce stade, où vont-ils même d’ici? D’où va-t-elle … en ce moment .

« Parce qu’elle a vécu trois mariages maintenant, et c’est comme, est-ce que tu es prêt à même prendre une photo sur un nouveau gars à ce stade? Serais-tu prêt à rencontrer une nouvelle personne, totalement juste un type différent? »

Nicholas répondrait certainement à ces critères, mesurant 6 pieds 6 pouces et originaire de New York.

Il a poursuivi: « Juste un gars qui parle d’elle sur Internet. Un gars qui fait une vidéo comme celle-ci et qui essaie de trouver un moyen de lui parler parce qu’il ne connaît personne qui la connaît,

« Et donc il est juste en train de faire une vidéo qui pourrait peut-être la pénétrer … pas le bon choix de mot … mais entrer dans sa sphère de … tu sais? »

(Image: Nicholas Braun / Instagram)







(Image: Nicholas Braun / Instagram)



Nicholas continua de réfléchir à voix haute et se demanda si Kim penserait qu’un type comme lui pourrait être la voie à suivre pour elle à l’avenir.

Il a ajouté: « Elle pourrait le voir et elle pourrait dire: » Hmm, c’est un peu différent. Ce type est étrange, mais peut-être dans le bon sens. «

«Et il se dit: ‘Ouais tu as raison, il y a quelque chose de réel ici et quelque chose de bien.’

« Alors est-ce que quelque chose comme ça pourrait arriver pour elle? C’est tout ce que je me demande, vraiment. »

Kim aurait demandé le divorce de Kanye vendredi, après des mois de spéculations sur le mariage du couple.

Ils sont mariés depuis près de sept ans, Kim étant auparavant liée au producteur de musique Damon Thomas de 2000 à 2004 et au joueur de la NBA Kris Humphries en 2011 pendant 72 jours.

Nicholas a remporté sa première nomination aux Emmy Awards pour son rôle de cousin Greg on Succession l’année dernière.

