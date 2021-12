Nicholas Braun de Succession amène maman Elizabeth au match des Knicks de New York – Photo

Nicholas Braun a été aperçu en train de marcher dehors avec sa mère Elizabeth alors qu’ils profitaient d’une soirée entre les New York Knicks et le match de basket des Chicago Bulls au Madison Square Garden.

Nicolas Braun, 33 ans, était tout sourire lorsqu’il a assisté à un match de basket avec sa mère Elisabeth le jeudi soir ! Les Succession star a été photographiée marchant à l’extérieur du Madison Square Garden, où le Knicks de New York joué contre le Chicago Bulls, tout en portant une tenue élégante et décontractée qui comprenait un pull boutonné marron sous une veste grise, un pantalon noir et des chaussures noires. Sa mère avait également l’air à la mode dans un manteau marron confortable sur une longue robe grise et des bottes noires.

La dernière sortie du duo intervient après que Nicholas, qui a montré son amour des NY Knicks dans un récent post Instagram ci-dessous, a donné une récente interview sur l’avenir possible de son personnage étrangement fantastique, Greg, le cousin de la riche famille Roy sur Succession. Lui et sa co-star Matthieu Macfayden, qui joue Tom dans la série HBO, est apparu sur la couverture numérique de Divertissement hebdomadaire et a discuté de leurs réflexions sur un spin-off qui se concentrerait sur leurs personnages et la relation originale, parfois déséquilibrée, mais étroite qu’ils entretiennent avec la série.

« Je veux toujours voir Tom et Greg au Japon ou à Abu Dhabi ou quelque part comme ça », a déclaré Matthew au point de vente. « Ailleurs. »

« Où pourraient-ils aller être puissants ? » Nicolas a répondu.

« Oui, ils ont mis en place un groupe de réflexion en Arabie saoudite ou ailleurs », a répondu Matthew. « Quelque part qui a un bilan épouvantable en matière de droits humains. « Eh bien, nous essayons de changer les choses. » Ou se tromper à Tokyo et faire de terribles faux pas culturels.

« Cela pourrait aussi être eux qui ouvrent ensemble un complexe aux Bahamas ou quelque chose du genre », a déclaré Nicholas. « Sortons de la grille, mec ! »

« Ou une école de ski dans le Vermont ou quelque part comme ça », a ajouté Matthew.

« Ouais, allons-y, arrêtons d’être sur nos téléphones ! » Nicolas a de nouveau répondu. « Créez quelque chose qui nous appartient ! »

En plus de leur avenir potentiel, Nicholas et Matthew ont parlé de la relation intéressante qu’ils entretiennent Succession les personnages ont les uns avec les autres.

« Il y a eu une animosité instantanée [between Tom and Greg,] », a déclaré Matthieu. « Mon personnage pense, qui est ce gars ? Greg est de la famille du sang, et je suis grand, mais tu es un peu plus grand, [and] il est plus jeune. C’est juste troublant [for Tom]. Mais j’ai soudain pensé : ‘Oh, ça va aller’ parce que j’ai trouvé Nick si drôle.

« C’était un bon sentiment pour moi, en tant qu’acteur, de savoir, comme: » D’accord, c’est un espace sûr », a répondu Nicholas. « Si je veux interagir avec cet acteur et ce personnage, il sera là pour moi. Quand quelqu’un vous donne envie de rire pendant que vous travaillez, vous savez qu’il y a un lien là-bas. Donc voilà, [we] assez rapidement, nous avons réalisé que nous étions des âmes sœurs et que nous avions des styles et un sens de l’humour similaires – et les écrivains ont heureusement écrit dans ce sens.

Succession diffusé le dimanche sur HBO à 21 h HE.