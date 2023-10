Nicholas Bagiatis sélectionné pour les Pittsburgh Business Times 2023 C-Suite Awards | Nouvelles

Ce prix annuel récompense les dirigeants des plus grandes entreprises et organisations à but non lucratif de la région pour leur excellence en matière de leadership et de gestion, d’innovation, de contribution à la croissance et au succès financiers de leur organisation et pour leur engagement dans les activités civiques et bénévoles.

Depuis qu’il est devenu COO en 2018, Bagiatis a joué un rôle clé dans l’établissement de la vision et de l’orientation de l’entreprise. Il supervise les opérations mondiales et la fonction administrative de l’entreprise, y compris les ressources humaines, l’innovation, la technologie, la comptabilité, les finances et les opérations. De plus, il participe activement au plan financier à long terme de Reed Smith et à la mise en œuvre de stratégies financières pour les secteurs industriels, les groupes de pratique et le réseau mondial.

Bagiatis supervise également l’équipe de valeur client de Reed Smith et dirige l’évaluation et la mise en œuvre de tarifs avantageux à l’échelle du cabinet, de modalités d’honoraires alternatives et de services de gestion de projets juridiques.

Parmi ses réalisations importantes au cours des cinq dernières années, Bagiatis a été la force motrice de la croissance financière significative de l’entreprise, en créant une suite C de premier ordre, en élargissant les initiatives DEI de l’entreprise pour inclure le personnel professionnel de Reed Smith, et en promouvant et en soutenant l’innovation. .

Bagiatis est un ex officio membre de l’équipe de direction du cabinet et membre actuel de son comité exécutif. Il est également le champion du groupe d’inclusion des entreprises LEADRS du cabinet, qui soutient et améliore le développement de carrière des personnes handicapées.

Bagiatis fournit un soutien important aux étudiants stagiaires qui travaillent avec l’équipe des services du bureau de Pittsburgh. Le programme de stages est un partenariat avec l’école St. Anthony, un programme éducatif inclusif destiné aux élèves du diocèse catholique romain de Pittsburgh de la 5e à la 12e année ayant une déficience développementale et intellectuelle.

Il se consacre également au service de sa communauté à travers divers programmes de bénévolat, servant actuellement de mentor pour un élève de neuvième année dans le cadre du programme Grands Frères/Grandes Sœurs du lycée de Charleroi. De plus, Bagiatis et son épouse Kristen sont des sympathisants actifs et des bénévoles réguliers de Blueprints, une organisation à but non lucratif au service des personnes et des familles économiquement défavorisées dans les comtés de Green et de Washington en Pennsylvanie et en Virginie occidentale.