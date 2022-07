Nichelle Nichols, Original Uhura sur “Star Trek”, décède à 89 ans

Nichelle Nichols, qui est devenue un modèle pour les actrices noires jouant le rôle du lieutenant Nyota Uhura dans Star Trek : la série originale, est décédée samedi à l’âge de 89 ans. Son fils a annoncé son décès sur Facebook dimanche.

“Hier soir, ma mère, Nichelle Nichols, a succombé à des causes naturelles et est décédée”, Kyle Johnson a écrit sur la page officielle de Nichols. “Sa lumière cependant, comme les anciennes galaxies que l’on voit maintenant pour la première fois, restera pour nous et les générations futures pour en profiter, apprendre et s’inspirer.”

Lorsqu’elle a été choisie en 1966 pour jouer la traductrice et la responsable des communications de l’USS Enterprise, elle a été l’une des premières actrices noires à jouer un rôle télévisé autre que celui de servante. Au cours de la brève série, elle a verrouillé les lèvres de sa co-vedette William Shatner dans l’un des premiers baisers interraciaux diffusés aux États-Unis.

Nichols a commencé sa carrière au début des années 60 en jouant dans des pièces de théâtre et des comédies musicales, en étant mannequin et même en chantant avec Duke Ellington et Lionel Hampton. Ensuite, le producteur Gene Roddenberry est arrivé, lui offrant un rôle d’invité dans sa première série télévisée, The Lieutenant.

Quelques années plus tard, en 1966, Roddenberry l’a choisie dans Star Trek en tant que responsable des communications de l’USS Enterprise, un rôle révolutionnaire joué au milieu du mouvement des droits civiques.

Elle a essayé de quitter la série après une saison pour retourner à Broadway, mais elle a reconsidéré après avoir rencontré Martin Luther King Jr. Après que King ait avoué être un trekkie, il lui a fait voir l’importance de l’avoir dans ce vaisseau spatial comme modèle pour les femmes. et les gens de couleur partout.

“Je pense que c’était un moment où j’ai vraiment réalisé non pas tant qui je suis mais où j’allais, et c’était très bien, c’était comme si j’étais pressé d’y arriver”, a déclaré Nichols, rappelant le moment charnière que lui faire prendre conscience de l’importance de Nyota Uhura. Nichols est resté dans la série jusqu’à ce que la série soit annulée en 1969.

Après l’annulation du spectacle, Nichols aidé la NASA à recruter des femmes et des minorités pour être candidats astronautes et a pu inscrire Guion Bluford, le premier astronaute noir, et Sally Ride, la première femme astronaute américaine, entre autres. Mae Jemison, la première femme de couleur à voyager dans l’espace, a cité Nichols comme l’une de ses inspirations.

Nichols a repris le rôle d’Uhura dans six films de Star Trek entre 1979 et 1991, avec une promotion au rang de commandant, avec les autres membres de la distribution originale Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley et George Takei.