Nichelle Nichols, lieutenant Uhura sur “Star Trek”, est décédée à 89 ans

Nichelle Nichols, qui s’est fait connaître en tant qu’officier des communications, le lieutenant Uhura dans la série télévisée originale “Star Trek”, est décédée à l’âge de 89 ans.

Son fils Kyle Johnson a déclaré que Nichols était décédé samedi à Silver City, au Nouveau-Mexique.

“La nuit dernière, ma mère, Nichelle Nichols, a succombé à des causes naturelles et est décédée. Sa lumière cependant, comme les anciennes galaxies que l’on voit maintenant pour la première fois, restera pour nous et les générations futures pour en profiter, apprendre et s’inspirer. “, a écrit Johnson sur sa page Facebook officielle dimanche. “La sienne était une vie bien vécue et en tant que tel un modèle pour nous tous.”

J’aurai plus à dire sur la pionnière et incomparable Nichelle Nichols, qui a partagé le pont avec nous en tant que lieutenant Uhura de l’USS Enterprise, et qui est décédée aujourd’hui à l’âge de 89 ans. Pour aujourd’hui, mon cœur est lourd, mes yeux brillent comme le étoiles parmi lesquelles tu reposes maintenant, mon très cher ami. —George Takei (@GeorgeTakei) 31 juillet 2022

Son rôle dans la série 1966-69 en tant que lieutenant Uhura a valu à Nichols une position d’honneur à vie auprès des fans enragés de la série, connus sous le nom de Trekkers et Trekkies. Cela lui a également valu des distinctions pour avoir brisé les stéréotypes qui limitaient les femmes noires à jouer des rôles de domestiques et comprenait un baiser interracial à l’écran avec la co-star William Shatner qui était inconnu à l’époque.

Elle a souvent rappelé comment le révérend Martin Luther King Jr. était un fan de la série et a loué son rôle et l’a personnellement encouragée à rester avec la série.

Comme d’autres membres de la distribution originale, Nichols est également apparu dans six retombées sur grand écran à partir de 1979 avec “Star Trek: The Motion Picture” et a fréquenté les conventions de fans de “Star Trek”. Elle a également servi pendant de nombreuses années en tant que recruteuse de la NASA, aidant à intégrer les minorités et les femmes dans le corps des astronautes.

Plus récemment, elle a eu un rôle récurrent dans “Heroes” à la télévision, jouant la grand-tante d’un jeune garçon aux pouvoirs mystiques.