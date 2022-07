Nichelle Nichols, lieutenant Uhura sur “Star Trek”, est décédée à 89 ans

Nichelle Nichols, qui a brisé les barrières pour les femmes noires à Hollywood lorsqu’elle a joué le rôle de l’officier des communications, le lieutenant Uhura dans la série télévisée originale “Star Trek”, est décédée à l’âge de 89 ans.

Son fils Kyle Johnson a déclaré que Nichols était décédé samedi à Silver City, au Nouveau-Mexique.

“La nuit dernière, ma mère, Nichelle Nichols, a succombé à des causes naturelles et est décédée. Cependant, sa lumière, comme les anciennes galaxies que l’on voit maintenant pour la première fois, restera pour nous et les générations futures pour en profiter, apprendre et s’en inspirer », a écrit Johnson sur sa page Facebook officielle dimanche. “La sienne était une vie bien vécue et en tant que tel un modèle pour nous tous.”

Son rôle dans la série 1966-69 en tant que lieutenant Uhura a valu à Nichols une position d’honneur à vie auprès des fans enragés de la série, connus sous le nom de Trekkers et Trekkies. Cela lui a également valu des distinctions pour avoir brisé les stéréotypes qui limitaient les femmes noires à jouer des rôles de domestiques et comprenait un baiser interracial à l’écran avec la co-star William Shatner qui était inconnu à l’époque.

“J’aurai plus à dire sur la pionnière et incomparable Nichelle Nichols, qui a partagé le pont avec nous en tant que lieutenant Uhura de l’USS Enterprise, et qui est décédée aujourd’hui à 89 ans”, a écrit George Takei sur Twitter. “Pour aujourd’hui, mon cœur est lourd, mes yeux brillent comme les étoiles parmi lesquelles tu reposes maintenant, mon très cher ami.”

Comme d’autres membres de la distribution originale, Nichols est également apparu dans six spin-offs sur grand écran à partir de 1979 avec “Star Trek: The Motion Picture” et a fréquenté les conventions de fans de “Star Trek”. Elle a également servi pendant de nombreuses années en tant que recruteuse de la NASA, aidant à intégrer les minorités et les femmes dans le corps des astronautes.

Plus récemment, elle a eu un rôle récurrent dans la série télévisée “Heroes”, jouant la grand-tante d’un jeune garçon aux pouvoirs mystiques.

Le “Star Trek” original a été créé sur NBC le 8 septembre 1966. Sa distribution multiculturelle et multiraciale était le message du créateur Gene Roddenberry aux téléspectateurs que dans un avenir lointain – le 23e siècle – la diversité humaine serait pleinement acceptée.

“Je pense que beaucoup de gens ont pris dans leur cœur … que ce qui se disait à la télévision à ce moment-là était une raison de célébrer”, a déclaré Nichols en 1992 lors d’une exposition “Star Trek” à la Smithsonian Institution.

Elle a souvent rappelé à quel point Martin Luther King Jr. était fan de la série et a loué son rôle. Elle l’a rencontré lors d’un rassemblement pour les droits civiques en 1967, à un moment où elle avait décidé de ne pas revenir pour la deuxième saison de l’émission.

“Quand je lui ai dit que mes co-stars allaient me manquer et que je quittais la série, il est devenu très sérieux et a dit:” Vous ne pouvez pas faire ça “”, a-t-elle déclaré à The Tulsa (Okla.) World dans une interview en 2008.

“‘Vous avez changé le visage de la télévision pour toujours, et par conséquent, vous avez changé l’esprit des gens'”, a-t-elle déclaré, lui a dit le leader des droits civiques.

“Cette prévoyance du Dr King a été un éclair dans ma vie”, a déclaré Nichols.

Au cours de la troisième saison de l’émission, le personnage de Nichols et le capitaine James Kirk de Shatner ont partagé ce qui a été décrit comme le premier baiser interracial à être diffusé dans une série télévisée américaine. Dans l’épisode “Les beaux-enfants de Platon”, leurs personnages, qui ont toujours entretenu une relation platonique, ont été forcés au baiser par des extraterrestres qui contrôlaient leurs actions.

Le baiser « suggérait qu’il y avait un avenir où ces problèmes n’étaient pas si importants », a déclaré Eric Deggans, critique de télévision pour la National Public Radio, à l’Associated Press en 2018. « Les personnages eux-mêmes ne paniquaient pas parce qu’une femme noire embrassait un homme blanc… Dans ce futur aux allures d’utopie, nous avons résolu ce problème. Nous sommes au-delà. C’était un merveilleux message à envoyer.

Inquiets de la réaction des chaînes de télévision du Sud, les showrunners ont voulu filmer une deuxième prise de la scène où le baiser s’est produit hors écran. Mais Nichols a déclaré dans son livre, “Beyond Uhura: Star Trek and Other Memories”, qu’elle et Shatner ont délibérément raté les lignes pour forcer l’utilisation de la prise originale.

Malgré les inquiétudes, l’épisode a été diffusé sans retour de flamme. En fait, il a reçu le plus de “courriers de fans que Paramount ait jamais reçus sur Star Trek pour un épisode”, a déclaré Nichols dans une interview en 2010 avec les archives de la télévision américaine.

Née Grace Dell Nichols à Robbins, dans l’Illinois, Nichols détestait être appelée “Gracie”, ce sur quoi tout le monde insistait, a-t-elle déclaré dans l’interview de 2010. Quand elle était adolescente, sa mère lui a dit qu’elle avait voulu l’appeler Michelle, mais pensait qu’elle devrait avoir des initiales allitératives comme Marilyn Monroe, que Nichols aimait. Par conséquent, “Nichelle”.

Nichols a d’abord travaillé professionnellement en tant que chanteuse et danseuse à Chicago à l’âge de 14 ans, puis dans les boîtes de nuit de New York et a travaillé pendant un certain temps avec les groupes de Duke Ellington et Lionel Hampton avant de venir à Hollywood pour ses débuts au cinéma dans “Porgy and Bess” en 1959. le premier de plusieurs petits rôles au cinéma et à la télévision qui l’ont menée à la célébrité de “Star Trek”.

Nichols était connu pour ne pas avoir peur de tenir tête à Shatner sur le plateau lorsque d’autres se sont plaints qu’il volait des scènes et du temps de caméra. Ils ont appris plus tard qu’elle avait un fervent partisan dans le créateur de l’émission.

Dans son livre de 1994, “Beyond Uhura”, elle dit avoir rencontré Roddenberry lorsqu’elle a joué dans son émission “The Lieutenant”, et les deux ont eu une liaison quelques années avant le début de “Star Trek”. Les deux sont restés des amis proches pour la vie.

Une autre fan de Nichols et de la série était la future astronaute Mae Jemison, qui est devenue la première femme noire dans l’espace lorsqu’elle a volé à bord de la navette Endeavour en 1992.

Dans une interview AP avant son vol, Jemison a déclaré qu’elle regardait tout le temps Nichols sur “Star Trek”, ajoutant qu’elle adorait l’émission. Jemison a finalement rencontré Nichols.

Nichols était une habituée des conventions et événements “Star Trek” jusqu’à ses 80 ans, mais son emploi du temps est devenu limité à partir de 2018 lorsque son fils a annoncé qu’elle souffrait de démence avancée.

___

L’ancienne rédactrice de l’Associated Press, Polly Anderson, a fourni des éléments biographiques à ce rapport.

Lindsey Bahr, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

DivertissementNécrologie