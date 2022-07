Nichelle Nichols, lieutenant Uhura dans “Star Trek”, décède à 89 ans

“Le rôle de Nichols en tant que l’un des premiers personnages noirs de la télévision à être plus qu’un simple stéréotype et l’une des premières femmes en position d’autorité (elle était quatrième aux commandes de l’Enterprise) a inspiré des milliers de candidatures de femmes et de minorités”, a déclaré le communiqué. a dit. “Parmi eux : Ronald McNair, Frederick Gregory, Judith Resnick, la première femme américaine dans l’espace Sally Ride et l’actuel administrateur de la NASA Charlie Bolden.”

Grace Dell Nichols est née à Robbins, Illinois, le 28 décembre 1932 (certaines sources donnent une année ultérieure) et a grandi à Chicago. Son père a été, pendant un certain temps, maire de Robbins et chimiste. A 13 ou 14 ans, fatiguée d’être appelée Gracie par ses amis, elle demande un nom différent à sa mère, qui apprécie Michelle mais lui propose Nichelle pour l’allitération.