Nichelle Nichols: les anciens élèves de “Star Trek” réagissent à la mort de la star

Trailblazer était un mot utilisé par beaucoup pour pleurer le décès de l’acteur Nichelle Nichols, décédé samedi à l’âge de 89 ans.

Nichols a brisé les barrières pour les femmes noires à Hollywood lorsqu’elle a joué le rôle de l’officier des communications, le lieutenant Uhura, dans la série télévisée originale “Star Trek”, et a ouvert la voie non seulement aux futurs acteurs de la télévision de couleur, mais également aux astronautes.

Les hommages des autres acteurs ont afflué dimanche sur les réseaux sociaux. Sa co-vedette de “Star Trek”, George Takei, a déclaré qu’il aurait bientôt plus à dire, mais que son cœur était lourd. Celia Rose Gooding, qui joue Uhura dans l’actuel “Star Trek”, a écrit : “Elle a fait de la place pour tant d’entre nous.”

“J’aurai plus à dire sur la pionnière et incomparable Nichelle Nichols, qui a partagé le pont avec nous en tant que lieutenant Uhura de l’USS Enterprise, et qui est décédée aujourd’hui à 89 ans. Pour aujourd’hui, mon cœur est lourd, mes yeux brillent comme les étoiles parmi lesquelles tu reposes maintenant, mon très cher ami, ” Georges Takeico-star de “Star Trek” de Nichols qui a joué Sulu, sur Twitter.

« Elle a fait de la place pour beaucoup d’entre nous. Elle était le rappel que non seulement nous pouvons atteindre les étoiles, mais que notre influence est essentielle à leur survie. Oubliez de secouer la table, elle l’a construite. Célia Rose Goodingqui joue Uhura sur “Star Trek: Strange New Worlds”, sur Twitter.

« Nichelle Nichols était la première. Elle était une pionnière qui a parcouru un sentier très difficile avec courage, grâce et un feu magnifique que nous ne reverrons probablement pas. Puisse-t-elle reposer en paix.” Kate Mulgrewmembre de la distribution de “Star Trek : Voyager”, sur Twitter.

«Avant, nous avons compris à quel point #RepresentationMatters #NichelleNichols l’a modelé pour nous. Avec sa présence et sa grâce, elle a mis en lumière qui nous sommes en tant que personnes de couleur et nous a inspirés à atteindre notre potentiel. Reposez-vous bien diamant scintillant dans le ciel. Wilson-Cruzacteur de « Star Trek : Discovery », sur Twitter.

“Beaucoup d’acteurs deviennent des stars, mais peu de stars peuvent émouvoir une nation. Nichelle Nichols nous a montré le pouvoir extraordinaire des femmes noires et a ouvert la voie à un avenir meilleur pour toutes les femmes dans les médias. Merci Nichelle. Tu vas nous manquer.” Lynda Carterstar de “Wonder Woman”, sur Twitter.

“Une de mes photos les plus précieuses – Godspeed à Nichelle Nichols, championne, guerrière et formidable actrice. Sa gentillesse et sa bravoure ont éclairé le chemin de beaucoup. Puisse-t-elle demeurer à jamais parmi les étoiles.” Stacey Abramshomme politique, sur Twitter.

“Nichelle Nichols nous a dit que nous appartenions à l’espace extra-atmosphérique. Nous sommes illimités. Les cieux ont gagné un Uhura aujourd’hui. Colman Domingueacteur, sur Twitter.

“Mon amour pour le Star Trek original est profond. Nichelle Nichols a été une pionnière et une ambassadrice glorieuse pour son émission, son rôle et sa science toute sa vie. Et une personne vraiment adorable. Puisse-t-elle vivre une merveilleuse aventure jusqu’à l’ultime frontière. Jason Alexandreacteur, sur Twitter.