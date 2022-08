Nichelle Nichols a aidé à montrer à l’Amérique un avenir différent

En entrant moi-même sur le marché du travail, j’ai acquis une appréciation plus saine pour Uhura. J’ai appris que souvent, il suffit de se présenter préparé et de faire son travail et de ne pas s’attendre à être celui qui est devant ou celui qui est tapoté dans le dos. Soyez prêt à prendre la barre si vous le devez, mais n’en faites pas tout un plat. Gérez votre entreprise, pas votre bouche.

Et j’ai pensé à ce que Nichols a dû vivre au fil des ans, être célébré pour faire partie de cette vision pleine d’espoir et passionnante de l’avenir tout en devant se battre pour le temps d’écran et l’inclusion dans ce présent des années 1960. (L’écart n’a pas été perdu pour elle; comme elle l’a rappelé à plusieurs reprises, elle prévoyait de quitter la série après la fin de la première saison et de retourner à Broadway jusqu’à ce que “son plus grand fan” – un prédicateur de renom nommé Martin Luther King – parle elle en sortir.)

Une fois le spectacle terminé, Nichols a continué d’être un catalyseur d’inclusion. Dans les années 1970, elle a fait une tournée nationale des universités et des organisations professionnelles, encourageant les meilleures femmes et personnes de couleur du pays qui étaient des scientifiques, des ingénieurs et des mathématiciens à postuler au programme d’astronautes. Et ils ont écouté.