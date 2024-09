Nichée dans la vallée de Gaspereau, une retraite élégante offre à ses clients une escapade tranquille

Ouvrir cette photo dans la galerie : L’architecte Omar Gandhi a créé cette cabane de vacances de deux chambres pour capturer l’atmosphère cocooning de son emplacement forestier en Nouvelle-Écosse.EMA PETER/Fourni

« Je conçois constamment des endroits où vous pourrez faire la meilleure sieste de votre vie, car j’aspire à ce que ce soit le cas. Ce n’est pas assez fréquent », explique Omar Gandhi, l’architecte de renom qui partage son temps entre Halifax et Toronto. Cette inspiration a été en partie à l’origine du dernier projet de Gandhi, White Rock Guest Cabin, dans la vallée de Gaspereau en Nouvelle-Écosse.

Le cube sur pilotis a été conçu par son cabinet d’architecture éponyme et est construit dans la forêt en pente en face du vignoble Benjamin Bridge. White Rock, qui peut être réservé sur Airbnb et VRBO, n’était pas initialement destiné à être une maison de vacances – du moins pas une maison ouverte au public. Gandhi et quelques amis ont acheté le terrain avec l’intention de construire une habitation pour eux-mêmes afin d’avoir un endroit où se retirer dans la nature. Mais une fois la cabane de 140 mètres carrés et deux chambres construite, ils ont découvert qu’ils étaient souvent trop occupés pour y passer du temps, alors ils ont offert l’espace à leurs amis et à leur famille.

Ouvrir cette photo dans la galerie : La cabane est l’endroit idéal pour passer une nuit de repos paisible.EMA PETER/Fourni

« Nous avons décidé de proposer un lieu de retraite pour nos collègues et pour leur santé mentale, un endroit où s’évader et profiter du meilleur sommeil de sa vie, au cœur d’une région viticole », explique-t-il. « Puis, en raison des commentaires que nous avons reçus, nous avons pensé que c’était quelque chose que nous devions partager. »

Pour les amateurs de design, c’est un logement qui vaut le détour. L’extérieur en acier patiné est équilibré par un intérieur presque entièrement tapissé de chêne blanc fumé de différentes largeurs et motifs. Ce dernier, ainsi que la cuisine en acier inoxydable, agissent comme des réflecteurs pour le soleil qui filtre à travers les baies vitrées, soulignant la texture brute de l’espace. « C’est une dichotomie à tous points de vue, entre clair et sombre, compact et large, moderne et traditionnel », explique Gandhi.

Ouvrir cette photo dans la galerie : Le mobilier a été conçu avec des lignes Shaker et japonaises et des proportions maniéristes.EMA PETER/Fourni

Le mobilier a été conçu avec des lignes Shaker et japonaises et des proportions maniéristes, comme en témoigne la table à manger allongée dans l’espace salon/salle à manger/cuisine à aire ouverte, avec d’autres pièces provenant de Luca Nichetto, Mjölk et Montauk. Les textiles, composés de linge ancien et de tissus teints à la main, sont dans des tons neutres de gris, de sable et de beige.

Le point fort de la cabane est la terrasse sur le toit, qui abrite à la fois un coin repas et un salon. Entourée d’une canopée d’érables, c’est un endroit calme et isolé pour se détendre. Gandhi a également un faible pour l’allée sinueuse, « un long chemin sinueux… avec un virage en épingle à cheveux », dit-il. « J’ai toujours imaginé Bruce Wayne se rendant dans sa Batcave et qu’il traversait la forêt et que, tout à coup, son repaire émergeait. »

Gandhi promet que tous ces éléments contribuent à créer une expérience axée sur la présence et la créativité. « C’est un lieu de musique et de restauration », dit-il. « C’est un endroit incroyablement paisible, sombre et silencieux. »

Séjours à partir de 975 $/nuit jusqu’à omargandhi.com/cabine-d-invite.

