Nice, Cologne démarre tard, une personne grièvement blessée après des troubles dans la foule

Affrontements de sécurité avec les fans avant le match de l’UEFA Europa Conference League entre Nice et Cologne. Getty Images

Le match de la Ligue Europa Conference entre Nice et Cologne a débuté avec près d’une heure de retard après que des troubles de la foule ont éclaté dans les tribunes du stade Allianz Riviera dans le sud de la France et en ont laissé un en soins intensifs jeudi.

L’instance dirigeante de l’UEFA a déclaré que le match avait été “retardé en raison de perturbations dans la foule”, ajoutant plus tard qu’il commencerait à 19h40 heure locale (17h40 GMT) après que des images télévisées aient montré des supporters de l’équipe allemande se dirigeant vers les supporters locaux et lançant des fusées éclairantes.

La police est intervenue, mais les joueurs n’avaient pas commencé à s’échauffer peu de temps avant le coup d’envoi prévu à 18h45, heure locale.

Les autorités locales ont déclaré qu’un fan masculin du Paris Saint-Germain était en soins intensifs avec des blessures à la tête et à la poitrine après être tombé d’un stand et 17 autres ont été blessés.

“L’OGC Nice condamne de la manière la plus ferme les incidents survenus avant le match, qui ont commencé par des dégâts dans la ville, suivis de l’entrée forcée de dizaines de hooligans de la zone réservée aux supporters de Cologne dans la tribune présidentielle”, a déclaré le Français. a déclaré le club dans un communiqué.

“Abasourdi par ce déchaînement de violence, alors même qu’il avait tout mis en œuvre pour accueillir les supporters du FC Cologne dans les meilleures conditions possibles, l’OGC Nice exprime sa détresse pour le public niçois, témoin et victime de ces incidents et contraint d’attendre. près de 45 minutes avant d’être autorisés à entrer dans leur stade avant le coup d’envoi.

Le club allemand a déclaré qu’il “condamne toute forme de violence dans les termes les plus forts possibles. Nous défendons un comportement sportif, juste et respectueux les uns envers les autres. Nous nous excusons auprès de tous les supporters pacifiques qui en avaient fait un festival de football jusqu’à présent. “

La ministre française des sports, Amélie Oudéa-Castera, a déclaré : “J’en ai marre. J’en ai vraiment marre que notre sport soit sali de cette façon, qu’on ne puisse plus dire qu’on va au stade avec nos enfants dans un manière sereine et sécurisée.”

Le capitaine de Cologne, Jonas Hector, s’est adressé à la foule via le système de sonorisation.

“Nous voulons vraiment jouer le jeu avec vous. Nous voulons aussi que ce match ait lieu. Mais nous devons dire que nous n’aimons pas voir cela”, a-t-il déclaré.

“Nous avons travaillé très dur l’année dernière et en séries éliminatoires. Et nous aimerions beaucoup le faire avec vous et nous vous demandons de garder votre calme et de nous soutenir autant que possible.”

Le match a finalement été joué et s’est terminé par un match nul 1-1.