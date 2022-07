Nicco Annan décrit ‘P-Valley’ comme ‘Cheers’ dans un Strip Club

Cette histoire fait partie Je suis tellement obsédé (inscrivez-vous ici)notre podcast présentant des interviews d’acteurs, d’artistes, de célébrités et de créatifs sur leur travail, leur carrière et leurs obsessions actuelles.

Nous vivons à une époque où il y a une abondance de spectacles exceptionnels. La série P-Valley a fait partie des meilleures listes de nombreux critiques en 2020. Le spectacle est écrit et produit par Katori Hall, dramaturge lauréat du prix Pulitzer et se déroule dans un club de strip-tease appelé The Pynk dans la ville fictive du Mississippi, Chucalissa. P-Valley est de retour pour une deuxième saisonqui est actuellement diffusé sur Starz.

Mais The Pynk n’est pas comme Bada Bing dans The Sopranos ou Lickety Splitz dans Ozark. En fait, selon l’acteur, danseur et chorégraphe Nicco Annan, qui interprète Oncle Clifford dans P-Valley, The Pynk s’apparenterait davantage à l’émission Cheers.

“Je décris généralement P-Valley comme un drame frit du Sud. Et je le mets dans le contexte de Cheers avec Ted Danson. Mon personnage, l’oncle Clifford, dirige le club de strip-tease appelé The Pynk. Je le dis toujours aux gens parce que c’est p , y, n, k”, a déclaré Annan sur Podcast I’m So Obsessed de Crumpe. “C’est un endroit où toutes ces communautés marginalisées, ces gens qui entrent et sortent de ces histoires, et vous apprenez vraiment qui ils sont.”

La saison 2 de la série plonge plus profondément dans la vie des personnages alors qu’ils, comme nous tous, font face à la pandémie. P-Valley utilise la peur que beaucoup de gens avaient et ont encore à propos de COVID-19 comme une analogie avec ce à quoi les danseurs et les clients de The Pynk et les citoyens de Chucalissa ont été confrontés à cause de qui ils sont. Annan a décrit cette peur comme le même sentiment qu’un groupe marginalisé peut ressentir ou avoir ressenti en vivant en Amérique en tant que personne noire.

Vous pouvez écouter toute ma conversation avec Annan dans le lecteur de podcast ci-dessus. L’une de mes parties préférées était la façon dont Annan a décrit sa rencontre avec Janet Jackson, qui est une grande fan de P-Valley. Vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de P-Valley dimanche soir sur Starz ou diffuser l’émission via la chaîne Starz sur Prime Video.

