Nicci Gilbert et Marsha Ambrosius rejoignent Sigma Gamm Rho

Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. a récemment tenu sa boule du centenaire historique marquant 100 ans de service et l’organisation Black Greek Letter a dévoilé une liste spéciale de membres honoraires.

Les nouvelles dames entrant dans le giron de la sororité fondée par l’Université Butler comprennent l’actrice Wendy Raquel Robinson, la chanteuse Marsha Ambrosius et les dames du groupe de chant Brownstone; Nicci Gilbert, Arin Jackson et Tiesha Brown.

Parmi les autres intronisés figurent l’honorable Barbara J. Lee, de la Chambre des représentants de Californie, le cavalier de la liberté Francis Wilson Canty et de nombreuses autres femmes belles et puissantes dans de multiples industries.

En mai de cette année, Nicci Gilbert a posté une vidéo de félicitations à la sororité pour avoir atteint ses 100 ans et a demandé à être invitée aux festivités du centenaire. Les dames de Sigma ont dû entendre son plaidoyer car non seulement elle a été invitée mais notre bonne soeur a été nommée membre honoraire. Les publications sur Instagram de Nicci ont montré que les dames de Brownstone recevaient de magnifiques vestes Sigma Gamma Rho conçues par leur fier “joli caniche” MC Lyte.

Lyte née Lana Moorer, avait aussi sa coutume bleu et or Sigma Mesdames Converse-All Stars présenté au Smithsonian National Museum Of African American History. Lyte a été intronisé à Sigma Gamma Rho lors de la Boule 2004 à Memphis, Tennessee, et a été ambassadeur international du programme Project Reassurance de Sigma Gamma Rho.

En plus de MC Lyte, les autres membres de SGRHO incluent la chanteuse Kelly Price, la militante du VIH/sida Khadeyia Broadbent, la médaillée olympique Maritza McLendon et la légendaire actrice Hattie McDaniels.

Sigma Gamma Rho nage dans 100 ans de plus

La célébration du centenaire qui a eu lieu la semaine dernière à Indianapolis, le berceau de la sororité, comprenait des événements à travers la ville, des ateliers communautaires, une clinique de natation et une journée de service.

L’événement phare du centenaire de la sororité était la clinique SWIM 1922 et Sigma Gamma Rho s’est associé à US Swimming pour aider à enseigner aux enfants qui n’ont pas accès à une piscine communautaire et / ou des leçons sur la façon de nager.

Le Grand Basileus Rasheeda Liberty de la sororité a récemment souligné l’importance de l’initiative pour l’IndyStar;

« Il s’agit de la sécurité et de la sûreté des jeunes. Donc, quand on pense à la natation, la natation est le seul sport qui a réellement un double avantage, ce qui signifie qu’elle vous gardera en bonne santé mais qu’elle vous sauvera également la vie.

Le CDC rapporte que les enfants noirs des communautés non aisées ont tendance à se noyer à des taux plus élevés et les sœurs Sigma espèrent changer cela.

Sigma Gamma Rho reste fidèle à sa mission de service et accueille des membres honoraires

“Nos principes sont la fraternité, l’érudition et le service, et donc notre objectif est principalement l’impact communautaire”, a déclaré le président Liberty au Indy Star lors de la boule du centenaire de l’organisation. “Un meilleur service, un plus grand progrès.” Le slogan de Sigma Gamma Rho exprime leur engagement envers le service.

«La sororité a une fière histoire de fournir une sensibilisation communautaire positive et proactive à l’échelle nationale et internationale. Les programmes, partenariats et parrainages représentent l’engagement de Sigma Gamma Rho à promouvoir le plus grand bien dans l’éducation, les services et le développement du leadership » selon leur site Web. Il ne fait aucun doute que ce nouveau groupe de sœurs continuera d’ajouter à l’héritage de l’organisation. « Son cœur est exquis ! Elle est authentique, aimante, gentille, compatissante et généreuse. Une âme impressionnante, voilà ce qu’elle est ! Elle est joie, elle est lumière, elle est amour. C’est une FEMME SIGMA !

Félicitations aux nouveaux membres de Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. !