Nic Kerdiles, ancien joueur de hockey, décède dans un accident de moto au Tennessee

L’ancien joueur de hockey Nic Kerdiles, qui était auparavant fiancé à la star de « Chrisley Knows Best » Savannah Chrisley, est décédé samedi matin dans un accident de moto, ont annoncé les autorités.

Le service de police métropolitain de Nashville a déclaré qu’un motard de 29 ans identifié comme Kerdiles était décédé après être entré en collision avec un SUV.

« L’enquête préliminaire montre que Kerdiles conduisait son Indian Motorcycle vers l’ouest sur Wheless Street lorsqu’il a franchi le panneau d’arrêt et a heurté le côté conducteur de la BMW », a déclaré le département dans un communiqué fourni à l’affilié de NBC News. WSMV de Nashville.

Kerdiles a été transporté d’urgence au centre médical de l’université Vanderbilt, où il a été déclaré mort samedi, a indiqué la police.

Le conducteur de la BMW s’est arrêté et aucun des deux automobilistes n’a constaté de signes d’affaiblissement des facultés. Aucune accusation n’était prévue, a indiqué le ministère.

Quelques heures avant l’accident, Kerdiles a partagé une histoire Instagram d’une personne portant un casque posant sur une moto indienne avec la légende « Cavalier de nuit ».

Kerdiles a été repêché dans la Ligue nationale de hockey en 2012 par les Ducks d’Anaheim. L’équipe lui a rendu hommage samedi.

« Nous avons le cœur brisé d’apprendre la nouvelle de Nic Kerdiles, décédé dans un accident de moto ce matin. Originaire d’Irvine, Nic est devenu le premier joueur du comté d’Orange à jouer pour les Ducks en 2017. Nos pensées et nos plus sincères sympathies vous accompagnent. à sa famille et à ses proches », ont-ils déclaré dans un poster sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

Après le hockey, Kerdiles s’est concentré sur immobilier.

Les Kerdiles proposition à Chrisley a été capturée dans l’émission de télé-réalité USA Network il y a quatre ans. Ils ne se sont jamais mariés et ont annoncé leur séparation en septembre 2020.

« Le ciel a gagné le plus bel ange aujourd’hui. Tu me manques et je t’aime », a déclaré Chrisley, 25 ans, dans une publication sur Instagram samedi.

USA Network et NBC News sont des entités de NBCUniversal.