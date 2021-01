MARIÉ À First Sight L’Australien Nic Jovanovic a découvert que son cancer du testicule était revenu lors du tournage de l’émission de téléréalité au début de 2019.

Le jeune homme de 29 ans a gardé les nouvelles de son épouse Cyrell Paule et a été contraint de subir une chimiothérapie et de se faire enlever un testicule alors que l’émission était ensuite diffusée à la télévision en Australie.

Il a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer des testicules à l’âge de 24 ans et a déclaré que lutter contre la maladie mortelle l’avait empêché d’essayer de trouver l’amour.

Lors d’une interview avec The Sun Online, Nic dit que la diffusion de sa saison au Royaume-Uni lui a rappelé des souvenirs émouvants.

«Cela ramène beaucoup de souvenirs de sa diffusion ici – certains meilleurs que d’autres! Ce fut un coup dur pour moi quand j’ai découvert que j’avais reçu un diagnostic de cancer du testicule pour la deuxième fois », a-t-il déclaré.

«Nous filmions actuellement le dîner final et c’était une sensation étrange, sachant que dans les prochains jours, j’allais me faire opérer pour enfin le battre.

«J’ai décidé de n’en parler à personne dans la série et je ne voulais en discuter avec aucun des gars lors du dîner parce que je ne voulais pas que quiconque insiste sur moi et sur ce que j’allais vivre. «

Nic travaille maintenant avec des organismes de bienfaisance tels que le Conseil du cancer et la Fondation Movember pour encourager les gars à «ne pas remettre les choses à plus tard et à s’assurer que si vous sentez que quelque chose ne va pas, allez vous faire vérifier».

Réfléchissant à la façon dont la vie a changé depuis le tournage, Nic dit que «sa santé est excellente maintenant» et il a beaucoup appris sur lui-même en regardant le spectacle en arrière.

«Je sens que j’ai tellement grandi en tant que personne depuis lors. J’ai pu regarder la saison et voir comment j’avais l’habitude de gérer les situations – et maintenant je vais mieux et je vais reprendre tout ce que j’ai appris tout au long de mon expérience.

«J’ai toujours essayé de donner la priorité à Cyrell et j’ai tout donné à l’expérience. C’était un engagement énorme et je savais que cela allait faire partie de ma vie. Je ne voulais pas de regrets et je ne voulais pas rater l’occasion de trouver l’amour.