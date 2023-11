Nic Dowd activé depuis la réserve des blessés avant le match contre les Devils, Anthony Mantha placé en IR

Les Capitals de Washington ont annoncé une série de changements d’effectif qui auront un impact sur leur alignement contre les Devils du New Jersey vendredi soir. Ces mouvements incluent l’activation du centre des vétérans Nicolas Dowd de la réserve des blessés après avoir raté les neuf derniers matchs en raison d’une blessure au haut du corps.

Pour permettre à Dowd de reprendre une place sur la liste des 23 joueurs, les Capitals ont également effectué une transition Anthony Mantha à l’IR après avoir reçu un tir dévié à la tête lors de la défaite en prolongation de mercredi contre les Panthers de la Floride. Ces mouvements indiquent que Dowd est prêt à faire son retour dans l’alignement alors que l’équipe affronte consécutivement sa division métropolitaine ce week-end.

NOUVELLES | Les Capitals ont rappelé l’attaquant Nicolas Aube-Kubel et le gardien Hunter Shepard des Bears de Hershey. De plus, les Capitals ont activé l’attaquant Nic Dowd de la réserve des blessés (IR) et ont placé l’attaquant Anthony Mantha sur l’IR. https://t.co/v34DX1K55n – Capitales de Washington (@Capitals) 10 novembre 2023

Dowd a voyagé avec l’équipe après avoir participé à son premier entraînement sans maillot sans contact jeudi. Le pivot de 33 ans ne s’est pas habillé depuis le deuxième match de la saison de l’équipe contre les Flames de Calgary.

Le natif de l’Alabama a subi une intervention chirurgicale au tronc pendant l’intersaison. Même s’il était en bonne santé au début de la saison régulière, il a indiqué lors du camp d’entraînement qu’il prévoyait devoir faire un entretien régulier pour le reste de sa carrière.

« Nous cherchons chaque jour à bâtir sur le précédent et à ne subir aucun revers », a déclaré Dowd. «Je pense qu’il faut beaucoup d’entretien, beaucoup de rééducation, beaucoup d’échauffement pour se préparer avant l’entraînement. Des trucs comme ça vont probablement me suivre maintenant. Comment cela fonctionne à mesure que vous vieillissez. C’est un match difficile, donc il fallait s’y attendre. J’ai eu de la chance jusqu’à présent.

Mantha se retrouve dans la réserve des blessés après l’incident effrayant de mercredi qui l’a forcé à abandonner un effort de deux buts contre les Panthers. Le grand ailier n’a pas participé à l’entraînement facultatif des Capitals jeudi matin et il n’a pas non plus voyagé avec l’équipe au New Jersey.

Les Capitals plaçant Mantha en IR signifie qu’ils ne s’attendent pas à ce qu’il puisse jouer pendant au moins une semaine après la date de sa blessure. Cela comprendrait le match de vendredi contre les Devils, celui de samedi contre les Islanders de New York et celui de mardi contre les Golden Knights de Vegas. Au plus tôt, Mantha pourrait revenir le 18 novembre lorsque les Blue Jackets de Columbus se rendront à Washington DC.

En plus de l’activation de Dowd, Nicolas Aube-Kubel a également été rappelé des Hershey Bears de la AHL pour aider à remplacer l’aile en termes de profondeur. La mise au jeu contre le New Jersey aura lieu à 19 heures.

Photo titre : Alan Dobbins/MRNB