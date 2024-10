Niant les sondages, Trump dit à la foule de Las Vegas « nous sommes en avance de beaucoup »

Entre autres affirmations, Trump a promis jeudi à Las Vegas qu’il gagnerait le Colorado. Les sondages effectués dans le Colorado au cours du mois dernier ont montré que Trump perdait entre 10 et 17 points de pourcentage. (Capture d’écran C-SPAN)

Alors que les votes n’ont pas encore été comptabilisés, l’ancien président Donald Trump a déjà déclaré qu’il avait une avance considérable au Nevada et a affirmé qu’il était en tête dans des États « jamais généralement en jeu », y compris le New Hampshire, lors d’un arrêt de campagne dans le sud du Nevada jeudi soir.

Trump a pris la parole au Thomas & Mack Center de l’UNLV un jour après que son colistier, le sénateur américain JD Vance, ait également pris la parole. fait campagne dans l’État.

De nombreux sondages indiquent que la différence de soutien entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris se situe largement dans la marge d’erreur – la course est à égalité – au Nevada et dans tous les autres États du champ de bataille.

Mais jeudi à Las Vegas, Trump a déclaré que « nous sommes en avance de beaucoup au Nevada », en plus de tous les autres États du champ de bataille.

Il a également affirmé que « d’autres États, de grands États, sont tous en jeu » et s’est engagé à remporter le Colorado solidement bleu après que l’État ait cherché à le disqualifier du scrutin primaire. La Cour suprême des États-Unis a annulé la décision.

Les sondages effectués dans le Colorado au cours du mois dernier ont montré que Harris était en tête de Trump. de 10 à 17 points de pourcentage.

Trump a déjà dénigré le vote anticipé et fait de fausses déclarations sur les bulletins de vote par correspondance conduisant à une fraude électorale. Mais jeudi, il a encouragé la foule à voter tôt pour s’assurer non seulement de sa victoire, mais aussi d’une participation significative.

« Si nous sommes largement en avance, ils ne penseront pas autant à tricher », a déclaré Trump, s’appuyant sur des allégations sans fondement de fraude électorale. « Nous devons rendre ces élections honorables et honnêtes et nous allons le faire. »

Trump, qui a remporté la présidence en 2016 même s’il a perdu le vote populaire, a également faussement affirmé qu’il avait reçu davantage de soutien au cours de ce cycle et qu’il avait gagné « des millions et des millions de voix » qui n’ont pas été comptées.

Aucune preuve d’une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020 n’a jamais été découverte malgré d’innombrables enquêtes et des dizaines de procès.

Une grande partie du discours de jeudi a réitéré les mêmes propositions dont Trump a parlé au cours des derniers mois, notamment la suppression des taxes sur les pourboires, les heures supplémentaires et la sécurité sociale. La campagne Trump n’a donné que peu de détails sur la portée de ces propositions, leur mise en œuvre ou la manière dont elles seraient payées, si ce n’est en suggérant que les droits de douane massifs qu’il envisage d’imposer sur les importations étrangères fourniraient au gouvernement fédéral d’énormes bénéfices.

Plusieurs analystes et économistes indépendants ont averti que les tarifs proposés par Trump relancer l’inflation et provoquer une hausse des prix.

Trump a également brièvement discuté jeudi de son projet d’ouvrir des logements sur des terres fédérales comme moyen de développer davantage de logements dans un contexte de crise croissante du logement abordable. Le gouverneur Joe Lombardo a plaidé pour que le gouvernement fédéral ouvre davantage de terres.

« Votre gouverneur fait un excellent travail », a déclaré Trump. «Nous le remercions beaucoup. Joe Lombardo, fait du très bon travail.

Lombardo n’était pas présent au rassemblement et n’est apparu à aucun événement de la campagne Trump cette année.

Trump a également demandé à ses partisans de voter pour Sam Brown, un vétéran de l’armée qui se présente contre le sénateur démocrate sortant Jacky Rosen.

« Cet homme est un héros et il a tellement abandonné », a-t-il déclaré en désignant Brown dans le public.

Trump a ensuite invité sur scène non pas Brown, mais Vivek Ramaswamy, qui s’était présenté contre Trump à la primaire présidentielle républicaine de 2024. Ramaswamy a qualifié 2024 de « notre 1776 » et a comparé Trump à George Washington dans un discours prononcé lors de l’événement.

La plus grande partie de son discours de près de 90 minutes a répété une grande partie de la même rhétorique anti-immigration que Trump avait prononcée lors de ses précédentes visites de campagne au Nevada cette année, y compris sa plus récente Rallye de Las Vegas en septembre. Jeudi, Trump a qualifié les États-Unis de « territoire occupé » en raison des immigrants sans papiers et a réitéré l’une de ses principales promesses de campagne : déportations massives.

« Immédiatement après avoir prêté serment, je lancerai le plus grand programme d’expulsion de l’histoire américaine », a-t-il déclaré. « Je sauverai chaque ville qui a été envahie et conquise… Nous avons beaucoup de villes qui n’ont pas été infectées mais elles sont pétrifiées de le devenir. Nous mettrons en prison ces animaux vicieux et assoiffés de sang.

Trump a affirmé que 29 000 personnes avaient assisté à l’événement de jeudi au Thomas & Mack Center, et 29 000 autres personnes à l’extérieur. Cependant, Action décisivele groupe organisateur de l’événement, a indiqué que la foule était de 12 500 personnes. Au cours de son discours, Trump a déclaré que son événement de campagne s’était déroulé à huis clos. McDonald’s plus tôt cette semaine, lorsque Trump a enfilé un tablier et fait semblant de travailler au service au volant pendant environ 20 minutes pour servir quelques personnes présélectionnées, il y avait également 29 000 personnes à l’extérieur.