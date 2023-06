Niall Horan sur son nouvel album, One Direction

Niall Horan dit que son nouvel album, « The Show », est basé sur la façon dont les choses se passent pour lui.

« Je suis bien placé », a déclaré Horan à l’émission Your Morning Friday de CTV. « Il n’y a pas de chagrin, tout va bien. La vie va bien. Quand la vie va bien, on fait de bonnes choses. »

L’auteur-compositeur-interprète a sorti l’album le 9 juin et sera en tournée en 2024. Il a déclaré à CTV que les fans entendront également des chansons de son album précédent, « Heartbreak Weather », lors de la tournée de l’année prochaine.

« The Show » est le troisième album studio d’Horan depuis que le boys band dont il faisait partie a fait une pause en 2015.

On a demandé à Horan si une réunion One Direction était possible à l’avenir.

« Nous sommes tous dans le même bateau, car il n’y a pas de conversation à ce sujet. Nous n’avons pas de réponse, à part cela », a-t-il déclaré. « Je ne dirais pas non. Cela ne s’est tout simplement pas produit. »

Pour l’instant, dit-il, il se concentre sur son nouvel album, dont la création s’est étalée sur plusieurs mois.

« J’ai écrit la chanson titre de l’album en quelque sorte au milieu du verrouillage… Puis j’ai pris un peu de temps, j’ai écrit une autre ballade sur le disque – ‘Science’ – plus tard cette année-là, puis je n’ai rien fait pour un peu jusqu’à ce que le monde s’ouvre », a-t-il déclaré.

« La pandémie vous a permis de vous sentir bien et mal, vous a permis de passer beaucoup de temps ici, à discuter tout seul et à trouver des idées », a-t-il déclaré.

Une fois en studio, Horan a travaillé sur l’album pendant 18 mois.

Horan est également juge dans l’émission de talents « The Voice », où il encadre des chanteurs prometteurs, un rappel de la façon dont il a fait ses débuts dans l’émission « X Factor ».

« J’ai cette empathie avec eux », a-t-il déclaré. « Et j’ai vraiment apprécié le côté sélection de chansons, les ai nourris tout au long de la compétition… Je pense juste qu’avoir participé à une émission comme celle-ci a apporté beaucoup plus à la table que je ne l’aurais pensé. »



