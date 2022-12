Niall Horan et Blake Shelton plaisantent dans la promo de la saison 23 de “The Voice” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Brian J Ritchie/Hotsauce/Shutterstock/Trae Patton/NBC

Blake Sheltonest la dernière saison sur La voix va certainement être mémorable. NBC a publié une promo pour la saison 23 (première en mars) qui montre Blake, 46 ans, et un autre entraîneur de retour Kelly Clarkson40 ans, s’entraînant en plaisantant avec de nouveaux entraîneurs Niall Horan29, et Chance le rappeur29.

“Penses-tu que j’ai une chance de te battre lors de ta dernière saison?” Niall demande à Blake, qui a remporté la saison 22 avec Bryce Leatherwood le 13 décembre, marquant la neuvième victoire de la star country en tant qu’entraîneur. “Non”, répond fermement Blake à Niall.

Niall dit à Blake que c’étaient “des mots forts d’un grand homme”, comme l’ancien Une direction Le membre maquille hilarante le visage de Blake.

Chance et Kelly ont également un échange hilarant dans la promo. Le crooner “No Problem” demande à Kelly s’il a “une chance” de la battre cette saison, et Kelly rit immédiatement du fait que Chance a dit son propre nom. “Ma plus grande compétition est Kelly, mais je vais quand même gagner”, déclare Chance. Il a probablement raison, puisque Kelly a gagné il y a deux saisons avec un trio de frères et sœurs Fille nommée Tom.

Niall se moque à nouveau de Blake en disant: «Blake est maintenant mon père. Aucune offense à mon père. Kelly taquine que la nouvelle saison sera les “vétérinaires contre les débutants”, ce que nous avons hâte de voir. “Nous allons nous amuser beaucoup cette année”, dit Niall pour terminer la promo.

Blake a annoncé qu’il partait La voix après 23 saisons le 11 octobre. “Je me bats avec ça depuis un moment et j’ai décidé qu’il était temps pour moi de m’éloigner de ‘The Voice’ après la saison 23”, a-t-il écrit dans une déclaration partagée sur son Instagram . “Ce spectacle a changé ma vie à tous points de vue pour le mieux et je me sentirai toujours comme chez moi. Cela a été un sacré parcours au cours de ces 12 années de changement de chaise et je tiens à remercier tout le monde chez “The Voice” de NBC, chaque producteur, les scénaristes, les musiciens, l’équipe et les traiteurs, vous êtes les meilleurs.

Blake est le dernier juge original restant sur La voix, qui a fait ses débuts avec Adam Levine, Christina Aguileraet CeeLo Vert aussi en tant que juges et Carson Daly comme hôte en 2011. Il a rencontré sa femme, Gwen Stefani, sur le spectacle. Saison 23 de La voix premières le 6 mars sur NBC.

