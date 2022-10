Niagara Falls USA partage une image du mariage de Jim et Pam, les internautes deviennent nostalgiques

The Office, une série de faux documentaires primée aux Emmy Awards, a conquis les cœurs du monde entier. Rendant nostalgiques les fans, la page Facebook Niagara Falls USA a publié une image de Jim Halpert et Pamela Morgan Beesly le jour de leur mariage. Leur mariage était un épisode en deux parties. Même s’il y avait beaucoup de drame entourant l’annonce accidentelle de la grossesse de Pam par Jim, Pam coupant accidentellement son voile de mariage et bien plus encore, il n’y avait rien que le public était plus impatient de voir que les deux se réunissant.

L’histoire d’amour de Jim et Pam a fait croire à tout le monde en l’amour, ce qui en fait l’un des meilleurs épisodes de mariage d’une émission télévisée. “Il y a 13 ans aujourd’hui, Jim et Pam de The Office se disaient “oui” à #NiagaraFallsUSA !” lire la légende de l’image. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et les internautes peuvent être vus devenir nostalgiques. Certains d’entre eux ont même partagé leur version de l’histoire. “Mon mari et moi avons passé notre lune de miel à Niagara Falls ! Nous adorons le bureau et les chutes!” a commenté un utilisateur de Facebook. Une autre personne a écrit: “Mon fiancé m’a proposé le Maid of the Mist le lendemain du visionnage de cet épisode.”

“Le bateau était en fait le plan C, l’église était le plan B, et le plan A était de l’épouser il y a très, très longtemps. A peu près le jour où je l’ai rencontrée.

Cette ligne », a commenté un utilisateur de Facebook. “J’ai hâte de me marier sur le Maid of the Mist”, a écrit un autre utilisateur de Facebook.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici