Nia Sharma, Vivian Dsena, Abdu Rozik et d’autres stars de la télévision qui ont secoué Instagram cette semaine

Les stars de la télévision savent mieux faire vibrer Instagram que les acteurs de Bollywood dans la plupart des cas. Cette semaine, Nia Sharma, Mouni Roy, Abdu Rozik et d’autres célébrités ont fait l’actualité sur Instagram cette semaine.

Nia Sharma

Nia Sharma et sa chimie avec Ravie Dubey étaient très appréciées sur Jamai Raja. Les deux se sont rencontrés récemment avec son frère, Vinay Sharma. Nia Sharma a bercé le look gangster avec une jupe et un haut noirs. Ravie Dubey était également en noir. Les photos ont réchauffé le cœur des fans de SidNi.

Mouni Roy

Mouni Roy et Suraj Nambiar ont terminé un an de mariage le 27 janvier 2023. Elle a partagé quelques visuels glorieux de son mariage dans une vidéo. L’album de photos du couple était également rêveur. Karanvir Bohra, Surbhi Jyoti et d’autres ont félicité les deux.

Abdu Rozik

Le concurrent de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, fait la fête en Inde. Le jeune homme a été vu devant la résidence de Shah Rukh Khan, Mannat. Après cela, il a assisté au mariage de Rahul Kanal avec son frère, Fahad. Son frère Fahad est venu de Dubaï.

Fahman Khan

Fahmaan Khan publie à peine sur les réseaux sociaux. Le beau gosse a partagé quelques clics en denim, chemise et vestes. Kanwar Dhillon a laissé des compliments dans un parfait argot de Mumbai.

Viviane Dsena

Outre le théâtre, le football est une passion pour Vivian Dsena. Il a beaucoup joué avec le club des All Stars ces derniers jours. Ils ont joué avec l’équipe de la Navy il y a un jour.

Ce sont les célébrités qui ont secoué Instagram cette semaine.