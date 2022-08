Nia Sharma se fait brutalement troller pour avoir dansé devant des papas, les internautes disent “kabhi toh normal ..”

L’actrice de télévision Nia Sharma nous a toujours surpris par son style et son sens de la mode. L’actrice, qui a toujours exprimé ses pensées, ne manque jamais de nous impressionner par son look. L’actrice sera vue en train de donner une rude concurrence aux concurrents de Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Dans une vidéo virale récente, on peut voir Nia danser devant des papas et faire la promotion de Jhalak Dikhhla. Dès que la vidéo est devenue virale, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à la commenter. L’un d’eux a écrit : « Ek ou pagal hai ». Le deuxième a dit: “Désolé fille tumhara record urfi ne Tod diya.” Le troisième a écrit : « Ye seer pe pyaz kabse ugne lage ».





Le quatrième a commenté: “Sahi hai ….aur kuch nahi toh yahi karke kaam chalao.” La cinquième personne a écrit: “Pas de sens d’action, pas de sens de l’habillage.” La sixième personne a commenté : « Isko kya Rakhi Sawant ka bimari lag gayi ? ». La septième personne a écrit : «

Dimag kharap ho giyah. La huitième personne a commenté: “Comment peut-elle même être considérée comme une célébrité .. A-t-elle même un seul talent.”

La neuvième personne a écrit : « aap market me kab aayi.. waise aap aaye bahar aaye ». La dixième personne a dit : “elle m’énerve… qu’est-ce qu’elle essaie de faire ???”

Pour les non-initiés, Nia n’est pas passée à la télévision depuis qu’elle a participé au concours de télé-réalité Bigg Boss en 2021. Jamai 2.0, sa dernière websérie, a fait ses débuts sur ZEE5 la même année. Interrogée sur sa rupture avec la télévision, Nia a répondu que ce n’était pas son choix et qu’elle accepterait tous les projets intéressants qui se présenteraient à elle.

Elle a dit à Bollywood Bubble : “Nous ne sommes pas quelqu’un qui peut prendre des pauses volontaires. Je ne suis pas dans cette position, je suis toujours une mendiante qui a besoin de travail, qui a besoin d’argent. Je ne peux jamais dire que j’ai besoin d’une pause au travail. Je Je veux du travail. En même temps, oui, je le choisis. Je veux attendre le bon. Et l’attente peut durer 6 mois, un an, ou des années aussi. C’est malheureusement un inconvénient ou un piège de ce dans quoi nous sommes. Parfois, ça fait vraiment mal. Je me sens très très déçu parfois. Mais je ne dis pas plus que oui, alors je comprends.