Nia Sharma, Rubina Dilaik, Shilpa Shinde brûlent la scène avec leurs performances puissantes

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est enfin de retour après 5 ans de pause, l’émission de téléréalité a été créée samedi soir. Des concurrents tels que Nia Sharma, Rubina Dilaik et Shilpa Shinde ont brûlé la scène avec leurs performances meurtrières dans les deux premiers épisodes.

Nia Sharma a dansé sur la chanson populaire Saaki de Nora Fatehi dans une robe sexy rouge. Ses mouvements de danse ont stupéfié tout le monde, y compris les juges et le public. Partageant la vidéo promotionnelle, la page officielle de Colors TV a écrit: «Apne killer se déplace se laga degi stage par aag. Unissons nos mains pour accueillir la magnifique diva, Nia Sharma.





Rubina a sillonné Meri Jaan dans une robe verte. Partageant sa vidéo promotionnelle, la page a écrit: «Faites place à la patronne, Rubina. Va-t-elle le tuer ce soir avec ses mouvements ?





Pendant ce temps, Shilpa Shinde a dansé sur la chanson Ghagra de Madhuri Dixit dans un lehenga multicolore. Partageant la vidéo, la page a écrit : « Shilpa ke bouge par sabhi karenge aaj groove. Es-tu prêt?”





Découvrez les performances d’autres célébrités :





















Les participants seront jugés en fonction de leurs performances, et Nora Fatehi, Karan Johar et Madhuri Dixit attribueront des points. Pour les non-initiés, Nora était une ancienne concurrente de l’émission.

Pour les non-initiés, Pinkvilla a récemment demandé à Karan Johar de nommer un couple de célébrités que le cinéaste aimerait voir participer à Jhalak Dikhhla Jaa, auquel Karan a dit : “Et Karan et Tejasswi ? C’est le nouveau couple qui se passe.”

Dans la même interview, lorsqu’on a demandé au cinéaste d’Ae Dil Hai Mushkil à quel point les émissions de téléréalité étaient réelles, il a déclaré au portail de divertissement: “Je le garde aussi réel que possible parce que je n’ai jamais suivi un scénario. Je n’ai jamais reçu de Je peux dire qu’avec assurance pour Madhuri (Dixit), moi et Nora (Fatehi), nous venons de tourner le premier épisode et rien n’a été scénarisé.